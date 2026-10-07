  • 07.10.2026, 08:35:32
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Hitzesommer 2026: Bilder aus ganz Österreich zeigen Folgen der Klimakrise

Interaktive Karte von #aufstehn macht österreichweites Ausmaß von Extremwetter sichtbar

Wien (OTS) - 

Der Hitzesommer 2026 hat in ganz Österreich deutliche Spuren hinterlassen. Die gemeinnützige Organisation #aufstehn macht das ganze Ausmaß der Klimakrise nun erstmals auf einen Blick für alle sichtbar: Auf der Website deinsommer.at können sich Nutzer_innen durch eine interaktive Österreich-Karte mit über 350 Bildern von ausgetrockneten Seen und Flüssen, lodernden Waldbränden und verschwindenden Gletschern klicken. Sie spiegeln die persönlichen Erfahrungen von über 250 Menschen aus ganz Österreich wider.

“Die Klimakrise ist keine Bedrohung der Zukunft, sondern unserer Gegenwart. Wir alle spüren ihre Folgen jetzt – von der steirischen Bäuerin, die ihre ganze Ernte verliert, bis zum Salzburger Wirten, der kein Wasser mehr auf der Hütte hat“, so Michael Fedorcio von #aufstehn. “Gemeinsam mit Menschen aus ganz Österreich führen wir mit Hilfe dieser Landkarte der Politik den Ernst der Lage vor Augen. Umso wichtiger ist es, dass die Bundesregierung endlich wirksame Maßnahmen für besseren Klimaschutz setzt.”

Die interaktive Karte wird laufend aktualisiert, Fotos können unter diesem Link hochgeladen werden.

Informationen für Journalist_innen

  • Die Karte kann über diesen Link direkt in Medienberichte eingebunden werden.
  • Eine Auswahl von Fotos gibt es hier.

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