  • 07.10.2026, 08:15:03
  • /
  • OTS0017

Kraftwerksbau hautnah erleben

Top-Lehrlinge der BODNER Gruppe erkunden TIWAG-Kraftwerksbaustelle Innstufe Imst-Haiming und beweisen Teamgeist auf der Kartbahn

Der Startschuss für den Lehrlingsausflug fiel in der BODNER Zentrale in Kufstein. Im Bild (v. l. n. r.): die Lehrlinge mit Lehrlingsbeauftragter Caroline Boban, MA (vorne), Claudia Themessl (Leitung Marketing, dahinter), Mag. Ing. Thomas Bodner (geschäftsführender Gesellschafter) sowie Hochbau-Bereichsleiter Bmstr. Ing. Hans Feller.

Unser Ausbildungsangebot ist mit 19 Lehrberufen breit aufgestellt. Dadurch können wir unterschiedliche Talente und Interessen fördern. Nach erfolgreichem Lehrabschluss bieten wir attraktive Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, beispielsweise zum Vorarbeiter oder Polier

Caroline Boban, MA, Lehrlingsbeauftragte der BODNER Gruppe

1/3
Kufstein, Imst (OTS) - 

Die BODNER Gruppe veranstaltete Anfang Oktober ihren alljährlichen zweitägigen Ausflug für ihre Top-Lehrlinge. Über 20 Nachwuchskräfte besuchten heuer die spektakuläre Großbaustelle des TIWAG Kraftwerksprojekts Innstufe Imst-Haiming, an deren Umsetzung BODNER als Allianzpartner maßgeblich beteiligt ist, und erlebten anschließend ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm. Damit würdigt die Baugruppe die Leistungen ihrer engagiertesten Auszubildenden und fördert gleichzeitig den Zusammenhalt.

Der Ausflug von 1. bis 2. Oktober begann mit einem besonderen Highlight: Bei der Führung durch die Kraftwerksbaustelle Innstufe Imst-Haiming erhielten die Lehrlinge spannende Einblicke in eines der bedeutendsten Energieinfrastrukturprojekte Tirols. Dabei konnten sie moderne Bauabläufe sowie technische Herausforderungen aus nächster Nähe kennenlernen und einen Eindruck von der Komplexität eines solchen Großprojekts gewinnen. Besonders die vor Ort eingesetzte E-LKW-Flotte sorgte für große Begeisterung. Anschließend stand Action auf dem Programm: Auf der B1 Kartbahn in Innsbruck lieferten sich die Lehrlinge ein spannendes Rennen und stellten Geschick, Ehrgeiz und Teamgeist unter Beweis. Den ereignisreichen Tag ließ die Gruppe bei einem gemeinsamen Abendessen in geselliger Atmosphäre ausklingen.

„Unser Ausbildungsangebot ist mit 19 Lehrberufen breit aufgestellt. Dadurch können wir unterschiedliche Talente und Interessen fördern. Nach erfolgreichem Lehrabschluss bieten wir attraktive Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, beispielsweise zum Vorarbeiter oder Polier“, erklärt Caroline Boban, MA, Lehrlingsbeauftragte der BODNER Gruppe und führt weiter aus: „Der Ausflug richtet sich an die besten Lehrlinge aus allen Betrieben der Unternehmensgruppe. Dabei können die Nachwuchsfachkräfte ihr Wissen erweitern, sich standort- und berufsübergreifend austauschen und wertvolle Einblicke über ihr eigenes Berufsfeld hinaus gewinnen.“ Seit 2016 organisiert die Kufsteiner Baugruppe bereits den zweitägigen Lehrlingsausflug als Zeichen der Anerkennung für die herausragende Leistung der Auszubildenden.

„Unser Lehrlingsausflug ist eine gute Gelegenheit, besondere Leistungen zu würdigen und den Zusammenhalt unter unseren Nachwuchskräften zu stärken. Gerade als langjähriger Ausbilder freut es mich, mit welchem Engagement und welcher Begeisterung unsere Lehrlinge ihren Weg gehen. Sie sind unsere Fachkräfte von morgen“, so BODNER Hochbau-Bereichsleiter Bmstr. Ing. Hans Feller, der die jungen Talente beim Ausflug begleitete.

Expertise im Kraftwerksbau

Zu den derzeit bedeutendsten Infrastrukturbauprojekten der BODNER Gruppe zählen neben dem TIWAG-Kraftwerksprojekt Innstufe Imst-Haiming auch das Pumpspeicherkraftwerk Kühtai 2, das Wasserkraftwerk Stegenwald (VERBUND/Salzburg AG) im Pongau sowie das Wasserkraftwerk Wankham (KWG) in Regau (Oberösterreich).

Rückfragen & Kontakt

BODNER Gruppe
MMag. Doris Heinreich
Leitung Kommunikation
Telefon: 0664806991059
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bodner-bau.at/de/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BBG

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Der Startschuss für den Lehrlingsausflug fiel in der BODNER Zentrale in Kufstein. Im Bild (v. l. n. r.): die Lehrlinge mit Lehrlingsbeauftragter Caroline Boban, MA (vorne), Claudia Themessl (Leitung Marketing, dahinter), Mag. Ing. Thomas Bodner (geschäftsführender Gesellschafter) sowie Hochbau-Bereichsleiter Bmstr. Ing. Hans Feller. [Bild, 9.17MB]
Vorschau Bild von Die über 20 besten Auszubildenden der BODNER Gruppe besuchten das TIWAG Kraftwerksprojekt Innstufe Imst-Haiming. [Bild, 11.74MB]

BODNER Gruppe

Rückfragen & Kontakt

BODNER Gruppe
MMag. Doris Heinreich
Leitung Kommunikation
Telefon: 0664806991059
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bodner-bau.at/de/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright