Kraftwerksbau hautnah erleben

Kufstein, Imst (OTS) -

Die BODNER Gruppe veranstaltete Anfang Oktober ihren alljährlichen zweitägigen Ausflug für ihre Top-Lehrlinge. Über 20 Nachwuchskräfte besuchten heuer die spektakuläre Großbaustelle des TIWAG Kraftwerksprojekts Innstufe Imst-Haiming, an deren Umsetzung BODNER als Allianzpartner maßgeblich beteiligt ist, und erlebten anschließend ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm. Damit würdigt die Baugruppe die Leistungen ihrer engagiertesten Auszubildenden und fördert gleichzeitig den Zusammenhalt.

Der Ausflug von 1. bis 2. Oktober begann mit einem besonderen Highlight: Bei der Führung durch die Kraftwerksbaustelle Innstufe Imst-Haiming erhielten die Lehrlinge spannende Einblicke in eines der bedeutendsten Energieinfrastrukturprojekte Tirols. Dabei konnten sie moderne Bauabläufe sowie technische Herausforderungen aus nächster Nähe kennenlernen und einen Eindruck von der Komplexität eines solchen Großprojekts gewinnen. Besonders die vor Ort eingesetzte E-LKW-Flotte sorgte für große Begeisterung. Anschließend stand Action auf dem Programm: Auf der B1 Kartbahn in Innsbruck lieferten sich die Lehrlinge ein spannendes Rennen und stellten Geschick, Ehrgeiz und Teamgeist unter Beweis. Den ereignisreichen Tag ließ die Gruppe bei einem gemeinsamen Abendessen in geselliger Atmosphäre ausklingen.

„Unser Ausbildungsangebot ist mit 19 Lehrberufen breit aufgestellt. Dadurch können wir unterschiedliche Talente und Interessen fördern. Nach erfolgreichem Lehrabschluss bieten wir attraktive Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, beispielsweise zum Vorarbeiter oder Polier“ , erklärt Caroline Boban, MA, Lehrlingsbeauftragte der BODNER Gruppe und führt weiter aus: „Der Ausflug richtet sich an die besten Lehrlinge aus allen Betrieben der Unternehmensgruppe. Dabei können die Nachwuchsfachkräfte ihr Wissen erweitern, sich standort- und berufsübergreifend austauschen und wertvolle Einblicke über ihr eigenes Berufsfeld hinaus gewinnen.“ Seit 2016 organisiert die Kufsteiner Baugruppe bereits den zweitägigen Lehrlingsausflug als Zeichen der Anerkennung für die herausragende Leistung der Auszubildenden.

„Unser Lehrlingsausflug ist eine gute Gelegenheit, besondere Leistungen zu würdigen und den Zusammenhalt unter unseren Nachwuchskräften zu stärken. Gerade als langjähriger Ausbilder freut es mich, mit welchem Engagement und welcher Begeisterung unsere Lehrlinge ihren Weg gehen. Sie sind unsere Fachkräfte von morgen“ , so BODNER Hochbau-Bereichsleiter Bmstr. Ing. Hans Feller, der die jungen Talente beim Ausflug begleitete.

Expertise im Kraftwerksbau

Zu den derzeit bedeutendsten Infrastrukturbauprojekten der BODNER Gruppe zählen neben dem TIWAG-Kraftwerksprojekt Innstufe Imst-Haiming auch das Pumpspeicherkraftwerk Kühtai 2, das Wasserkraftwerk Stegenwald (VERBUND/Salzburg AG) im Pongau sowie das Wasserkraftwerk Wankham (KWG) in Regau (Oberösterreich).