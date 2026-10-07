  • 07.10.2026, 08:14:02
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AVISO Pressekonferenz: Volkshilfe präsentiert österreichweite Umfrage zu Armutsbekämpfung und Sozialhilfe

Bekämpfung von Kinderarmut ist zentrales Anliegen der Bevölkerung in Österreich

Wien (OTS) - 

Im Auftrag der Volkshilfe erhebt das Forschungsinstitut Foresight regelmäßig die Einstellung der Bevölkerung zu sozialpolitischen Fragestellungen. Die Volkshilfe präsentiert die Ergebnisse der österreichweiten, repräsentativen Studie.

Ihr Gesprächspartner:

Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich

Sollen Kinder in der Sozialhilfe durch eine Kindergrundsicherung abgesichert werden? Sollen Erwerbstätige mit geringem Einkommen zusätzliche finanzielle Unterstützung für ihre Kinder bekommen? Und soll eine Millionärssteuer zur Finanzierung sozialstaatlicher Maßnahmen eingeführt werden? Mit diesen und weiteren Fragestellungen beschäftigt sich die aktuelle, österreichweite Befragung, die im Pressegespräch vorgestellt wird.

Pressekonferenz: Volkshilfe-Umfrage zu Armutsbekämpfung und Sozialhilfe

Datum: Freitag, 9. Oktober 2025, 9:30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Pressekonferenz: Volkshilfe präsentiert österreichweite Umfrage zu Armutsbekämpfung und Sozialhilfe

Im Auftrag der Volkshilfe erhebt das Forschungsinstitut Foresight 
regelmäßig die Einstellung der Bevölkerung zu sozialpolitischen 
Fragestellungen. Die Volkshilfe präsentiert die Ergebnisse der 
österreichweiten, repräsentativen Studie. 

Ihr Gesprächspartner: Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich 

Sollen Kinder in der Sozialhilfe durch eine Kindergrundsicherung 
abgesichert werden? Sollen Erwerbstätige mit geringem Einkommen 
zusätzliche finanzielle Unterstützung für ihre Kinder bekommen? Und 
soll eine Millionärssteuer zur Finanzierung sozialstaatlicher 
Maßnahmen eingeführt werden? Mit diesen und weiteren 
Fragestellungen beschäftigt sich die aktuelle, österreichweite 
Befragung, die im Pressegespräch vorgestellt wird.

Datum: 09.10.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich

URL: https://www.volkshilfe.at/armut-kinderarmut/

Rückfragen & Kontakt

Volkshilfe Österreich
Ulrike Schöflinger
Telefon: 067683402247
E-Mail: [email protected]
Website: https://volkshilfe.at

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