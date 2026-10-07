AVISO Pressekonferenz: Volkshilfe präsentiert österreichweite Umfrage zu Armutsbekämpfung und Sozialhilfe

Wien (OTS) -

Im Auftrag der Volkshilfe erhebt das Forschungsinstitut Foresight regelmäßig die Einstellung der Bevölkerung zu sozialpolitischen Fragestellungen. Die Volkshilfe präsentiert die Ergebnisse der österreichweiten, repräsentativen Studie.

Ihr Gesprächspartner:



Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich



Sollen Kinder in der Sozialhilfe durch eine Kindergrundsicherung abgesichert werden? Sollen Erwerbstätige mit geringem Einkommen zusätzliche finanzielle Unterstützung für ihre Kinder bekommen? Und soll eine Millionärssteuer zur Finanzierung sozialstaatlicher Maßnahmen eingeführt werden? Mit diesen und weiteren Fragestellungen beschäftigt sich die aktuelle, österreichweite Befragung, die im Pressegespräch vorgestellt wird.

Pressekonferenz: Volkshilfe-Umfrage zu Armutsbekämpfung und Sozialhilfe

Datum: Freitag, 9. Oktober 2025, 9:30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Pressekonferenz: Volkshilfe präsentiert österreichweite Umfrage zu Armutsbekämpfung und Sozialhilfe

Im Auftrag der Volkshilfe erhebt das Forschungsinstitut Foresight regelmäßig die Einstellung der Bevölkerung zu sozialpolitischen Fragestellungen. Die Volkshilfe präsentiert die Ergebnisse der österreichweiten, repräsentativen Studie. Ihr Gesprächspartner: Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich Sollen Kinder in der Sozialhilfe durch eine Kindergrundsicherung abgesichert werden? Sollen Erwerbstätige mit geringem Einkommen zusätzliche finanzielle Unterstützung für ihre Kinder bekommen? Und soll eine Millionärssteuer zur Finanzierung sozialstaatlicher Maßnahmen eingeführt werden? Mit diesen und weiteren Fragestellungen beschäftigt sich die aktuelle, österreichweite Befragung, die im Pressegespräch vorgestellt wird.

Datum: 09.10.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.volkshilfe.at/armut-kinderarmut/