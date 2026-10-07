- 07.10.2026, 08:14:02
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AVISO Pressekonferenz: Volkshilfe präsentiert österreichweite Umfrage zu Armutsbekämpfung und Sozialhilfe
Bekämpfung von Kinderarmut ist zentrales Anliegen der Bevölkerung in Österreich
Im Auftrag der Volkshilfe erhebt das Forschungsinstitut Foresight regelmäßig die Einstellung der Bevölkerung zu sozialpolitischen Fragestellungen. Die Volkshilfe präsentiert die Ergebnisse der österreichweiten, repräsentativen Studie.
Ihr Gesprächspartner:
Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich
Sollen Kinder in der Sozialhilfe durch eine Kindergrundsicherung abgesichert werden? Sollen Erwerbstätige mit geringem Einkommen zusätzliche finanzielle Unterstützung für ihre Kinder bekommen? Und soll eine Millionärssteuer zur Finanzierung sozialstaatlicher Maßnahmen eingeführt werden? Mit diesen und weiteren Fragestellungen beschäftigt sich die aktuelle, österreichweite Befragung, die im Pressegespräch vorgestellt wird.
Pressekonferenz: Volkshilfe-Umfrage zu Armutsbekämpfung und Sozialhilfe
Datum: Freitag, 9. Oktober 2025, 9:30 Uhr
Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich
Pressekonferenz: Volkshilfe präsentiert österreichweite Umfrage zu Armutsbekämpfung und Sozialhilfe
Im Auftrag der Volkshilfe erhebt das Forschungsinstitut Foresight regelmäßig die Einstellung der Bevölkerung zu sozialpolitischen Fragestellungen. Die Volkshilfe präsentiert die Ergebnisse der österreichweiten, repräsentativen Studie. Ihr Gesprächspartner: Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich Sollen Kinder in der Sozialhilfe durch eine Kindergrundsicherung abgesichert werden? Sollen Erwerbstätige mit geringem Einkommen zusätzliche finanzielle Unterstützung für ihre Kinder bekommen? Und soll eine Millionärssteuer zur Finanzierung sozialstaatlicher Maßnahmen eingeführt werden? Mit diesen und weiteren Fragestellungen beschäftigt sich die aktuelle, österreichweite Befragung, die im Pressegespräch vorgestellt wird.
Datum: 09.10.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Volkshilfe Österreich
Ulrike Schöflinger
Telefon: 067683402247
E-Mail: [email protected]
Website: https://volkshilfe.at
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