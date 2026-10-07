Termine am 7. Oktober 2026 in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



14.00 Uhr, Mediengespräch: „Psychische Gesundheit unter dem Regenbogen“ mit u.a. Ewald Lochner, Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien, Ann-Sophie Otte, Obfrau der HOSI Wien (4., GUGG – Vereinslokal Hosi Wien, Heumühlgasse 14/1 – Anmeldung unter [email protected] ) (Schluss) red

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