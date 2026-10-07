Gemeindebau Karl-Hora-Hof: Mieter*innen erfolgreich gegen Wiener Wohnen

Wien (OTS) -

Am 2. Oktober fand um 11:00 Uhr das fünfstündige Verbandsverfahren bei der Schlichtungsstelle statt. Im Vorfeld demonstrierten die Mieter*innen mit Schildern, auf denen sie den Schimmel in ihren Wohnungen zeigten.

Der von ihnen gegründete Verein "Wiener Mieter Union" unterstützt sie rechtlich und durch Gutachten. Es wird erwartet, dass sich weitere 500 Mieter*innen, deren Wohnungen Schimmel aufweisen, dem Verein und damit dem erfolgreichen Verfahren anschliessen. Wiener Wohnen will allerdings einen ungeeigneten Spenglerbetrieb mit der Asbestentfernung beauftragen.

Obmann Vedat Göksü verlangt eine fachgerechte Sanierung und fragt Bürgermeister Ludwig deshalb: "Muss das Gesetz der Politik folgen, wie Kickl sagt, oder umgekehrt?" mit Bezug auf die Haftung im OGH-Urteil 5 Ob 240/17f. Er will auch Betroffene aus Gemeindebauten im 11., 14., 19. und 21. die sich gemeldet hatten, unterstützen, zu ihrem Recht zu kommen.



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