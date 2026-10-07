Welttag des Augenlichtes: Licht für die Welt setzt Fokus auf Kinderaugengesundheit

Wien (OTS) -

„Kein Kind soll erblinden, wenn es sich medizinisch vermeiden lässt. Kein Kind soll die Schule abbrechen, weil es schlecht sieht. Mit dem Programm „1, 2, 3...I can see“ verbessert Licht für die Welt die Augengesundheit in Äthiopien, Burkina Faso, Mosambik und Uganda, und auch die Zukunftschancen der Kinder nachhaltig“, betont Alex Buchinger, Geschäftsführer von Licht für die Welt Österreich anlässlich des Welttags des Augenlichtes am 8. Oktober.

Weltweit haben mindestens 450 Millionen Kinder ein Augenproblem, das Behandlung braucht, 90 Millionen leben mit Sehverlust. Das Augenlicht von etwa 40 % aller erblindeten Kinder hätte mit rechtzeitiger Behandlung gerettet werden können.

Augenprobleme bei Kindern früh erkennen: Der beste Ort, um viele Kinder zu erreichen, ist die Schule. Lehrer*innen werden befähigt, einfache Sehtests durchzuführen und so zu erkennen, welche Kinder medizinische Hilfe brauchen. Anschließend untersucht diese eine geschulte Fachkraft und sie erhalten eine individuell angepasste Brille, die richtigen Medikamente oder werden bei Bedarf ins nächste Krankenhaus für eine Operation überwiesen. Alleine im Jahr 2025 haben 279.000 Schüler*innen einen einfachen Sehtest gemacht. Davon haben etwa 2.900 Kinder und Lehrer*innen eine Brille bekommen und 1.280 eine Operation erhalten.

Der beste Ort, um viele Kinder zu erreichen, ist die Schule. Lehrer*innen werden befähigt, einfache Sehtests durchzuführen und so zu erkennen, welche Kinder medizinische Hilfe brauchen. Anschließend untersucht diese eine geschulte Fachkraft und sie erhalten eine individuell angepasste Brille, die richtigen Medikamente oder werden bei Bedarf ins nächste Krankenhaus für eine Operation überwiesen. Alleine im Jahr 2025 haben 279.000 Schüler*innen einen einfachen Sehtest gemacht. Davon haben etwa 2.900 Kinder und Lehrer*innen eine Brille bekommen und 1.280 eine Operation erhalten. Klinische Versorgung von Kinderaugen stärken: Die Ausbildung von Fachpersonal und der Aufbau qualitativ hochwertiger Infrastruktur ermöglicht die fachgerechte Behandlung von Kindern. Seit 2025 gibt es in allen vier Ländern des Programms Augenärzt*innen, die auf Kinderaugen spezialisiert sind.

Die Ausbildung von Fachpersonal und der Aufbau qualitativ hochwertiger Infrastruktur ermöglicht die fachgerechte Behandlung von Kindern. Seit 2025 gibt es in allen vier Ländern des Programms Augenärzt*innen, die auf Kinderaugen spezialisiert sind. Evidenzbasierte Planung und Steuerung der öffentlichen augenmedizinischen Versorgung von Kindern: Kinderaugengesundheit muss ein Anliegen der öffentlichen Gesundheitsversorgung werden. Datenerhebung, Verfassen und Umsetzen von Strategien und der Einsatz von Ressourcen für Augengesundheit werden zusammen mit den lokalen Verwaltungen verbessert.

Erfolge aus Uganda

Dank der Unterstützung des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz im Rahmen von International Partnerships Austria konnten zwischen Oktober 2024 und Juli 2026 unter anderem

131.323 Buben und Mädchen untersucht,

Buben und Mädchen untersucht, 432 augenlichtrettende Operationen durchgeführt und

augenlichtrettende Operationen durchgeführt und 934 Brillen für Schulkinder individuell angefertigt werden.

Zum Welttag des Augenlichts blickt Licht für die Welt auch auf die bisher erzielten Erfolge:

100 Millionen Medikamente gegen vernachlässigte tropische Krankheiten verteilt

Seit 1988 hat Licht für die Welt 100 Millionen Medikamente gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten, allen voran die bakterielle Augeninfektion Trachom, verteilt. Krankheiten wie Trachom oder Flussblindheit rauben Menschen ihr Sehvermögen – oft völlig vermeidbar. Dass laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis Ende 2025 erstmals weltweit weniger als 100 Millionen Menschen eine Behandlung gegen Trachom benötigt haben, ist ein historischer Meilenstein.

20 Millionen Augenuntersuchungen

Früherkennung ist entscheidend: Mehr als 20 Millionen Augenuntersuchungen hat Licht für die Welt seit 1988 ermöglicht – in Kliniken, Spitälern und bei mobilen Einsätzen. Oft dort, wo medizinische Versorgung sonst unerreichbar ist. Zusätzlich seit 2018 auch 1,4 Millionen schulische Augenuntersuchungen für Kinder. Vorsorge, die Leid verhindert, bevor es entsteht.

Mehr als 1 Million Augenoperationen

1,4 Millionen Augenoperationen konnte Licht für die Welt seit 1988 durchführen, die meisten davon waren Katarakt-Operationen – einfache, sichere Eingriffe mit enormer Wirkung. Weitere Hunderttausende Operationen, etwa bei fortgeschrittenem Trachom haben Augenlicht gerettet.

Weitere Infos:

Mit dem Welttag des Augenlichtes startet Licht für die Welt die Kampagne „JETZT ODER BLIND“. Sie macht aufmerksam, wie wichtig es ist, dass Kinder mit Augenproblemen rasch medizinische Hilfe bekommen.

Millionenerfolge von Licht für die Welt