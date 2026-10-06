S&P passt Rating von Kommunalkredit an; NPL-Abbau schneller als geplant

Wien (OTS) -

Diese Meldung ist in englischer Sprache unter www.kommunalkredit.at/en/investor-relations/ratings verfügbar.

S&P Global Ratings hat das langfristige Emittenten-Rating der Kommunalkredit Austria AG („Kommunalkredit“) um eine Stufe von „BBB“ auf „BBB-“ herabgestuft und den Ausblick von negativ auf stabil angehoben. S&P begründet die Ratingmaßnahme mit der Erwartung, dass sich die künftige Profitabilität der Bank stärker an jener vergleichbarer Institute orientieren wird, und hat daher den bisherigen Ratingaufschlag von einer Stufe, der die überdurchschnittliche Ertragskraft der Bank gegenüber vergleichbaren Instituten widerspiegelte, aufgehoben.

Der stabile Ausblick spiegelt die Erwartung von S&P wider, dass Kommunalkredit die notleidenden Kredite (Non-Performing Loans, NPLs) bis 2028 weiter auf rund 3,5 % des Portfolios reduzieren, gleichzeitig die Profitabilität wiederherstellen und weiterhin starke Kapitalquoten aufweisen wird.

Die erhöhte NPL-Quote der Bank war in der Vergangenheit vor allem auf Engagements im Glasfasersektor zurückzuführen, der insgesamt vor Herausforderungen stand. S&P würdigte den schneller als erwarteten NPL-Abbau der Bank, ihre starke Kapitalisierung und solide Kosteneffizienz. Die Bewertung von Kapital und Ertragskraft bleibt mit „sehr stark“ unverändert. S&P prognostiziert bis 2028 eine risikoadjustierte Kapitalquote von 17,5 % bis 18,5 % und damit deutlich über dem für diese Bewertung maßgeblichen Schwellenwert von

15 %. Auch die Bewertungen der Risikoposition sowie von Refinanzierung und Liquidität der Kommunalkredit bleiben unverändert. Zur Jahresmitte 2026 wies die Bank auf Einzelinstitutsebene eine Tier-1-Kapitalquote von 16,9 % aus.

Verbesserung der Asset-Qualität schneller als geplant

Das Management von Kommunalkredit hat einen umfassenden Plan zum Abbau belasteter Vermögenswerte durch aktives Portfoliomanagement umgesetzt. Die Maßnahmen umfassen Restrukturierungen, die aktive Betreuung einzelner Engagements sowie ausgewählte Asset-Verkäufe mit dem Ziel, das Asset-Qualitätsprofil der Bank nachhaltig zu verbessern.

Infolgedessen hat Kommunalkredit ihr Portfolio an notleidenden Krediten weiter reduziert. Per August 2026 verbesserte sich die Brutto-NPL-Quote von 6,8 % auf 5,9 %, während die Netto-NPL-Quote von 6,0 % auf 5,1 % zurückging. Beide Quoten liegen bereits unter den Zielwerten der Bank für das Jahresende und bestätigen damit, dass der NPL-Abbau schneller als erwartet voranschreitet.

Rekord-Neugeschäft und weiterhin starke Margen

Die spezialisierte Positionierung der Kommunalkredit im Infrastruktur- und Energiebereich, die tiefgehende Sektor Expertise mit maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für komplexe Transaktionen verbindet, unterstützt attraktive risikoadjustierte Renditen. Die Nachfrage in den Zielmärkten der Bank bleibt stark und die Transaktionspipeline robust.

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Kommunalkredit mit einem Neugeschäftsvolumen von mehr als EUR 1,0 Mrd. (EUR 1,1 Mrd. einschließlich Public Finance) einen neuen Rekord für ein erstes Halbjahr. Dies entspricht einem Anstieg von rund 60 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Mit 27 abgeschlossenen Transaktionen wurde ebenfalls ein Rekordwert erreicht (+50 %). Die Bank erzielte weiterhin hohe Margen in ihrem Neugeschäft.

Auch die operative Effizienz hat sich deutlich verbessert. Für 2026 wird eine Cost-Income-Ratio (CIR) von rund 43 % erwartet, was die anhaltende Kostendisziplin widerspiegelt.

Zunehmend diversifizierte Ertragsbasis

Die Ertragsbasis der Bank verbreitert sich über das traditionelle Kreditgeschäft hinaus. ECA-Geschäft (Exportförderungsgeschäft) und Advisory leisten einen wachsenden Beitrag zur Profitabilität. Weitere Initiativen, darunter Project Development und Asset Management, sollen das Ertragswachstum und die Diversifizierung künftig zusätzlich unterstützen.

Jacques Ripoll, Chief Executive Officer der Kommunalkredit, erklärt:

„Wir haben den Abbau von Risiken in unserem Portfolio bewusst beschleunigt und die damit verbundenen kurzfristigen Auswirkungen auf die Profitabilität in Kauf genommen. Die NPLs gehen schneller als geplant zurück, das Neugeschäft liegt auf Rekordniveau und unsere Kapitalposition bleibt sehr stark. Unsere aktuelle Profitabilität spiegelt diese bewussten Maßnahmen wider.“

„Unsere spezialisierte Expertise, die starke Kundennachfrage und unsere robuste Pipeline ermöglichen es uns, selektiv zu bleiben und uns auf Transaktionen mit einem angemessenen Verhältnis von Risiko und Ertrag zu konzentrieren. Gleichzeitig verbreitern wir unsere Ertragsbasis und investieren weiterhin in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Technologie und operative Infrastruktur.“



Über Kommunalkredit

Kommunalkredit ist eine europäische Infrastruktur- und Energiebank mit einer starken Präsenz in Zentral- und Osteuropa. In den Kernsektoren Energie & Umwelt, Kommunikation & Digitalisierung, Transport sowie Soziale Infrastruktur ermöglicht die Bank essenzielle Infrastrukturprojekte für Kommunen. So stärkt sie die Resilienz Europas, unterstützt nachhaltiges Wachstum und treibt die grüne sowie industrielle Transformation voran. Die Bank ist auf komplexe Mid-Market-Transaktionen spezialisiert und verbindet Advisory, Finanzierung, Distribution und Investment zu integrierten Finanzierungslösungen, die über klassische Kreditansätze hinausgehen. Seit 2020 hat Kommunalkredit Infrastruktur- und Energiefinanzierungen in Höhe von EUR 12,5 Mrd. ermöglicht. Mehrheitseigentümer der Bank ist Altor, eine europäische Private-Equity-Gesellschaft mit Fokus auf Innovation und die grüne Transformation, die seit ihrer Gründung mehr als EUR 12 Mrd. an Kapital eingeworben hat. www.kommunalkredit.at | LinkedIn