Wo die Natur ins Schwitzen kommt:

Bad Waltersdorf (OTS) -

Ein innovatives Aufgusskonzept, natürliche Kräuter, Hydrolate, Öle und der Blick ins Grüne: Mit der neuen Quell-Sauna setzt das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf einen weiteren Schwerpunkt auf Ruhe, Natürlichkeit und bewusstes Saunieren. Insgesamt 1 Million Euro wurden in die Weiterentwicklung des Saunaangebotes investiert. Gleichzeitig stärkt das Resort mit der Ausrichtung auf Adults Only ab 14 Jahren seine Positionierung als Rückzugsort für Erwachsene.

Das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf führt seine konsequente Weiterentwicklung fort. Nach den umfassenden Erneuerungen der vergangenen Jahre wurde nun die neue Quell-Sauna, die Platz für bis zu 60 Personen bietet, feierlich eröffnet. Geschäftsführer Mag. Gernot Deutsch präsentierte das neue innovative Sauna-Aufgusskonzept, bei dem Wärme, natürliche Düfte, sanfte Wedelbewegungen und Ruhe bewusst ineinandergreifen.

Mit der offiziellen Eröffnung der neuen Quell-Sauna erweitert das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf sein Saunaangebot um ein besonderes natürliches Erlebnis. Großzügige Glasflächen öffnen den Blick ins Grüne und machen Bäume, Licht und den Wechsel der Jahreszeiten zum Teil des Saunagangs. Gemeinsam mit der erneuerten Steirer-Sauna stärkt die Quell-Sauna das Angebot von insgesamt 16 Saunen im Heilthermen Resort Bad Waltersdorf.

„Mit der Quell-Sauna entwickeln wir unser Resort konsequent in die Richtung weiter, für die wir stehen: Natürlichkeit, Ruhe und langanhaltendes Wohlbefinden. Wir investieren laufend in Qualität und in Angebote, die unseren Gästen echte Erholung ermöglichen. Die neue Sauna und das eigens entwickelte Aufgusskonzept sind dafür ein weiterer wichtiger Schritt.“

KommR Mag. Gernot Deutsch, Geschäftsführer Heilthermen Resort Bad Waltersdorf

Hand in Hand mit der Natur

Das Herzstück der neuen Quell-Sauna ist das gemeinsam vom Saunateam des Heilthermen Resorts und Saunaprofi Gerald Gärtner entwickelte Aufgusskonzept. Verwendet werden Kräuter, feine Hydrolate und ausgewählte Öle. Mit Gießkannen wird das Wasser fein dosiert, sanfte Wedelbewegungen verteilen Wärme und Aromen gleichmäßig im Raum. Der Körper bekommt Zeit, in seinem eigenen Rhythmus ins Schwitzen zu kommen.

„Mit dem neuen Aufgusskonzept möchten wir unseren Gästen ein echtes, natürliches Saunaerlebnis schenken. Wenn ich eine Handvoll Kräuter auf den Saunaofen lege, erzählt der Raum innerhalb von Sekunden eine Geschichte. Die Menschen kommen bewusst an, schwitzen sanft, und spüren nach. Mehr braucht es nicht.“

Michi Zinggl, Saunameister im Heilthermen Resort Bad Waltersdorf

Erstes steirisches Adults Only Thermen Resort

für noch mehr Ruhe und Raum für Erwachsene

Mit 1. Oktober 2026 setzt das Heilthermen Resort zugleich einen weiteren Schritt in seiner Positionierung: Das Thermen- und Hotelangebot richtet sich künftig an Gäste ab 14 Jahren. Damit wird die bereits im Adults Only Hotel und in der Hoteltherme gelebte Ausrichtung auch auf die Heiltherme erweitert, um noch mehr Ruhe und Raum für Erwachsene zu schaffen.

Über das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf

Das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf liegt im Thermen- und Vulkanland Steiermark und steht seit Jahrzehnten für Thermalwasser, Natur, Erholung und Qualität. Mit Heiltherme, Adults Only Hotel, exklusiver Hoteltherme, Spa, Naturareal und regional geprägter Kulinarik ist das Resort ein Ort für Entspannung, Wohlbefinden und nachhaltige Erholung. Unter dem Leitgedanken „Vom Wasser berührt“ und mit der Kraft der Natürlichkeit entwickelt sich das Resort laufend weiter – für Gäste, Mitarbeitende und die Region.