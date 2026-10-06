  • 06.10.2026, 15:28:02
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Gelenkchirurgie im Fokus: 1.175 Fachteilnehmende beim AGA-Kongress im Congress Innsbruck

1.175 Fachteilnehmende kamen zum 43. AGA-Kongress für Arthroskopie und Gelenkchirurgie im Congress Innsbruck, um sich zu den neuesten Entwicklungen und Behandlungsmöglichkeiten zu informieren.
Innsbruck (OTS) - 

Vom Kreuzbandriss über Schulterverletzungen bis hin zu Arthrose: Vom 17. bis 19. September diskutierten 1.175 Fachteilnehmende beim 43. Kongress der Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie (AGA) im Congress Innsbruck aktuelle Entwicklungen und Behandlungsmöglichkeiten.

Unter dem Motto „Hoch hinaus – Von der Basis zu hochspezialisierten Techniken“ spannte der 43. AGA-Kongress im Congress Innsbruck einen breiten Bogen von den Grundlagen der Gelenkchirurgie bis zu spezialisierten Behandlungskonzepten an Knie, Schulter, Hüfte, Sprunggelenk und Ellenbogen. Hands-on-Workshops, Videositzungen und fallbasierte Diskussionen ergänzten das wissenschaftliche Programm. Über 40 ausstellende Unternehmen präsentierten in der begleitenden Fachausstellung aktuelle Technologien, Instrumente und Produkte. Die wissenschaftliche Leitung setzte sich aus den Kongresspräsidenten PD DDr. Leo Pauzenberger, MBA, Wien, und PD Dr. Stefan Fickert, Straubing, sowie Kongresssekretärin DDr. Elisabeth Abermann, Innsbruck, zusammen.

Congress Innsbruck als alpin-urbaner Kongressstandort

Als Kongressstandort inmitten der alpin-urbanen Universitätsstadt Innsbruck bietet der Congress Innsbruck vielfältige Voraussetzungen für wissenschaftliche und medizinische Fachkongresse dieser Größenordnung. Flexible räumliche Möglichkeiten, moderne Veranstaltungstechnik und professionelle, serviceorientierte Betreuung verbinden sich mit zentraler Lage, internationaler Erreichbarkeit und kurzen Wegen.

Organisiert wurde der 43. AGA-Kongress von Intercongress für die Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie (AGA). Die Projektleiterin des Kongresses Jutta Wachter betont: „Ein Kongress dieser Größenordnung lebt von einem präzisen Zusammenspiel vieler unterschiedlicher Formate und Beteiligter – vom wissenschaftlichen Programm über Hands-on-Workshops bis zur Industrieausstellung. Gemeinsam mit der AGA und dem Team der Congress Messe Innsbruck schaffen wir dafür den organisatorischen und technischen Rahmen. Die professionelle Zusammenarbeit und die kurzen Abstimmungswege vor Ort tragen wesentlich dazu bei, dass sich die Teilnehmenden ganz auf den fachlichen Austausch konzentrieren können.“

Hansjörg Stern, interimistischer Geschäftsführer der Congress Messe Innsbruck (CMI), erklärt: „Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Verlauf des 43. AGA-Kongresses und darüber, dass wir diesen renommierten Fachkongress erneut im Congress Innsbruck begrüßen durften. Der AGA, den Kongresspräsidenten und Intercongress danken wir sehr herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und die sehr gute Zusammenarbeit.“

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Julia Zachenhofer
Telefon: +43 (0) 512 5383-2178
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