Belvedere Schlosskonzerte "Kiss&Concert"

Wien (OTS) -

Musikalischer Hochgenuss trifft auf weltberühmte Kunst: Mit der exklusiven Veranstaltungsreihe „Kiss & Concert“ öffnen die Belvedere Schlosskonzerte die imperialen Pforten für ein außergewöhnliches Kulturerlebnis nach den regulären Öffnungszeiten. Die rund zweistündigen Events verbinden ein klassisches Konzert mit Meisterwerken von Mozart, Strauß, Puccini und Vivaldi mit dem privaten Besuch der weltberühmten Kunstsammlung rund um Gustav Klimts Meisterwerk „Der Kuss“.

Ein Abend im Zeichen des Wiener Klangs

Die Konzertreihe entführt die Gäste in das prachtvolle barocke Ambiente des Schlosses. Im Zentrum des Abends steht ein Konzert der Solist*innen des „Wiener KammerOrchester“ im geschichtsträchtigen Marmorsaal mit international bekannten Gesangssolisten.

Zeitlose Meisterwerke von Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Strauß, Antonio Vivaldi und Giacomo Puccini laden die Besucher*innen ein sich auf die Adventzeit einzustimmen und den Blick über das weihnachtlich beleuchtete Wien – dem „Canaletto Blick“ – zu genießen. Die sorgfältig ausgewählten Kompositionen erwecken den Glanz der Wiener Klassik zum Leben und bieten ein akustisches Erlebnis auf höchstem Niveau.

Exklusiver Museumsbesuch abseits der Massen

Das Besondere an „Kiss & Concert“: Neben dem Konzert beinhaltet das Ticket den exklusiven Zugang zu den Ausstellungsräumen des Oberen Belvedere. Ohne die üblichen Touristenströme können die Besucherinnen und Besucher in aller Ruhe Österreichs berühmtestes Kunstwerk, „Der Kuss“ von Gustav Klimt, sowie die neu gestaltete Schausammlung aus nächster Nähe bewundern und fotografieren.

Vorstellungen am: 8., 15., 22. und 29. November sowie am 6. und 13. Dezember. Beginn: 19.00 Uhr

am: 8., 15., 22. und 29. November sowie am 6. und 13. Dezember. Beginn: 19.00 Uhr Tickets ab Ꞓ 99

ab Ꞓ 99 Veranstaltungsdauer : Ca. 2 ½ Stunden (inklusive Konzert und Ausstellungsbesuch).

: Ca. 2 ½ Stunden (inklusive Konzert und Ausstellungsbesuch). Programm : Klassische Meisterwerke von Mozart, Strauß, Vivaldi, Puccini.

: Klassische Meisterwerke von Mozart, Strauß, Vivaldi, Puccini. Veranstaltungsort: Oberes Belvedere, Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien.

Weitere Details zum Programm, aktuellen Terminen und zum Ticket-Vorverkauf finden Sie auf der offiziellen Website unter belvedereconcerts.at.

Belvedere Schlosskonzerte

„Kiss&Concert

Ein Abend voller Kunst & Musik

6 Abende im November und Dezember 2026

Oberes Belvedere

Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien