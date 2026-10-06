Überreichung von Beglaubigungsschreiben an Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Wien (OTS) -

Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfing heute, am 6. Oktober 2026, folgende Botschafterinnen und Botschafter in der Präsidentschaftskanzlei und nahm ihre Beglaubigungsschreiben entgegen:

S.E. Herrn Kamil Tajid oglu KHASIYEV, Botschafter der REPUBLIK ASERBAIDSCHAN

I.E. Frau Verónica Margarita BAHAIA DABOUD, Botschafterin der REPUBLIK HONDURAS

I.E. Frau Christine GOY, Botschafterin des GROSSHERZOGTUMS LUXEMBURG

S.E. Herrn Rolf Einar FIFE, Botschafter des KÖNIGREICHS NORWEGEN

S.E. Herrn Fawaz Abdullah BOURISLY, Botschafter des STAATES KUWAIT

S.E. Herrn Salim Saud Salim AL-HABSI, Botschafter des SULTANATS OMAN

Fotos von der Überreichung der Beglaubigungsschreiben sind hier abrufbar: https://www.bundespraesident.at/fotos/detail#c394