Effizienz in der Wärmewende neu gedacht: AIT zeigt neue Ansätze für Wärmepumpenlösungen für Gebäude, Industrie und Datacenter

Wien (OTS) -

Das AIT Austrian Institute of Technology entwickelt integrierte Wärmepumpenlösungen für Gebäude, industrielle Prozesse und Rechenzentren. Im Rahmen der internationen Fachmesse Chillventa 2026 zeigt Österreichs größtes außeruniversitäres Forschungsinstitut, wie Wärme und Kälte effizient gekoppelt, Abwärme genutzt und fossile Energieträger ersetzt werden können.

Wärmepumpen sind eine zentrale Technologie für die Dekarbonisierung von Gebäuden und industriellen Prozessen. Das AIT Austrian Institute of Technology entwickelt und erprobt dafür innovative Lösungen – von Wärmepumpensystemen und intelligenter Wärmespeicherung bis zur Rückgewinnung und Nutzung industrieller Abwärme. Auf der Chillventa 2026, die von 13. bis 15. Oktober 2026 in Nürnberg stattfindet, präsentiert das AIT konkrete Anwendungen und Demonstratoren und macht sichtbar, wie Forschung in energieeffiziente Wärme- und Kältesysteme für die Praxis überführt werden kann.

Im Fokus steht dabei die systemische Integration: Wärme- und Kälteversorgung werden nicht isoliert betrachtet, sondern gemeinsam mit Speichern, erneuerbaren Energiequellen und vorhandenen Abwärmepotenzialen optimiert. Das AIT verbindet dazu Technologieentwicklung, Modellierung und Simulation mit Laborvalidierung und anwendungsnaher Erprobung. Die Forschungsarbeiten adressieren sowohl den Gebäudebestand als auch industrielle Prozesse und neue Infrastrukturen mit hohem Wärme- und Kältebedarf.

Rechenzentren als Wärmequelle

Ein Highlight des AIT-Messeauftritts ist ein Modell zur Datacenter-Kühlung und Abwärmenutzung. Es zeigt, wie Rechenzentren effizient gekühlt und gleichzeitig als Wärmequelle genutzt werden können. Die bei der Kühlung der IT-Infrastruktur entstehende Abwärme wird gezielt zurückgewonnen und mithilfe von Wärmepumpen auf ein nutzbares Temperaturniveau gebracht. So kann sie beispielsweise in Wärme- und Fernwärmenetze oder in industrielle Prozesse eingespeist werden.

Das AIT entwickelt dafür integrierte Lösungen, die Kühlung, Wärmerückgewinnung und Energieversorgung intelligent verbinden. Ziel sind energieeffizientere Rechenzentren und eine zirkuläre Thermo-Infrastruktur, in der vorhandene Wärme- und Kälteströme möglichst effizient genutzt werden.

Wärmepumpenlösungen für bestehende Gebäude

Wie Wärmepumpentechnologien zur Dekarbonisierung des Gebäudebestands beitragen können, zeigt das AIT anhand eines Demonstrators zum Gasthermenersatz in Kombination mit dem HyStore-Energiespeichersystem. Die Verbindung von Wärmepumpe und intelligenter Wärmespeicherung ermöglicht eine bedarfsgerechte Wärmeversorgung und unterstützt die Integration erneuerbarer Energiequellen.

Damit adressiert das AIT eine zentrale Herausforderung der Wärmewende: den Umstieg von fossilen Heizsystemen auf effiziente, erneuerbare Lösungen auch in bestehenden Gebäuden.

Prozesswärme für die Industrie

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt liegt auf Wärmepumpen für industrielle Anwendungen. Auf der Chillventa demonstriert das AIT ihren Einsatz unter anderem anhand industrieller Trocknungsprozesse. Wärmepumpen können dabei vorhandene Wärmeströme nutzbar machen und dazu beitragen, fossile Energieträger bei der Bereitstellung von Prozesswärme zu ersetzen.

Die AIT-Forschung reicht von der Entwicklung und Simulation neuer Technologien bis zur Erprobung unter realitätsnahen Bedingungen. Damit unterstützt das AIT Unternehmen bei der Entwicklung und Integration energieeffizienter Wärmepumpensysteme für unterschiedliche Anwendungsfelder.

Integrierte Lösungen für die Dekarbonisierung

„Wärmepumpen sind eine zentrale Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung von Gebäuden, Industrie und zukünftigen Energiesystemen. Am AIT Austrian Institute of Technology entwickeln wir innovative Wärmepumpenlösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von hocheffizienten Komponenten über intelligente Systemintegration bis hin zu Anwendungen für industrielle Prozesse und Rechenzentren. Gemeinsam mit unseren Partnern bringen wir Forschung rasch in die Praxis und schaffen Lösungen, die Energie effizienter nutzen, CO₂-Emissionen reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts nachhaltig stärken“, sagt Thomas Fleckl, Leiter der Competence Unit Sustainable Thermal Energy Systems am AIT Austrian Institute of Technology.

AIT auf der Chillventa 2026

Halle 7A, Stand 7A-504

13.–15. Oktober 2026

Messezentrum Nürnberg

https://www.ait.ac.at/ait-chillventa

Über das AIT Austrian Institute of Technology