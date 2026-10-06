Logistik trifft Politik: DamenLogistikClub im Gespräch mit Barbara Novak

Wien (OTS) -

Wie können mehr Frauen für die Logistik gewonnen und auf ihrem Karriereweg gestärkt werden? Welche Rahmenbedingungen braucht es dafür – und welche Chancen eröffnen die großen wirtschaftlichen Transformationsprozesse?

Diesen Fragen widmete sich der DamenLogistikClub (DLC) im jüngsten Dialogformat „Logistik trifft Politik“. 43 Gäste aus Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung, Hochschule und Beratung sowie Studentinnen und Mentees kamen am 21. September im thinkport VIENNA am Hafen Wien mit Barbara Novak, der Wiener Vizebürgermeisterin und amtsführenden Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales, zum persönlichen Austausch zusammen.



Frauen in der Logistik zu vernetzen, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und sie in ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen, gehört zu den zentralen Anliegen des DLC. Entsprechend waren auch beim Gespräch mit Novak Frauenkarrieren, Role Models und Mentoring wichtige Themen. Novak sieht gerade in der Logistik großes Potenzial für Frauen: Vernetztes Denken, das Verständnis ineinandergreifender Prozesse und die Fähigkeit zum Troubleshooting zählen zu den zentralen Anforderungen der Branche. MINT-Initiativen könnten zusätzlich dazu beitragen, mehr Mädchen und Frauen für Logistik und technische Berufsfelder zu gewinnen.



„Ein starkes Wien braucht eine starke Wirtschaft, und eine starke Wirtschaft braucht starke Frauen. Netzwerke wie der DamenLogistikClub leisten dazu einen wertvollen Beitrag, indem sie Talente fördern, Karrieren sichtbar machen und Frauen auf ihrem beruflichen Weg unterstützen“, so Barbara Novak.

Role Models und Netzwerke als Karrierefaktor

Wie wichtig Unterstützung und Netzwerke für die berufliche Entwicklung sind, schilderte Novak auch anhand eigener Erfahrungen. Mit ihren Wurzeln in der Gewerkschaft war sie häufig die einzige Frau in einem männlich dominierten Umfeld. Fachliche Expertise reiche für eine erfolgreiche Karriere nicht aus: Ebenso wichtig sei mentale Unterstützung – man müsse nicht alles allein schaffen.



Besondere Bedeutung misst Novak Role Models und Mentoring bei. Sie selbst wurde auf ihrem Karriereweg von einer Mentorin begleitet und nannte vor allem Frauen als ihre beruflichen Vorbilder. Den DamenLogistikClub bestärkte sie darin, sein Mentoringprogramm weiterzuführen.



„Um jungen Frauen den Einstieg in die Logistikbranche zu erleichtern, müssen wir Karrieremöglichkeiten sichtbar machen und ihre Entwicklung fördern. Der oIene Austausch mit Barbara Novak, ihre persönlichen Einblicke und Perspektiven auf Frauenkarrieren waren dafür besonders wertvoll“, sagen die DLC-Vorständinnen Doris Pulker-Rohrhofer und Sandra Eitler.

Perspektiven für Wien, Wirtschaft und Logistik

Unter dem Motto „Perspektiven für Wien, Wirtschaft und Mobilität“ richtete sich der Blick auch auf bedeutende Zukunftsfragen für den Wirtschafts- und Logistikstandort. Digitalisierung und IT, einschließlich Quantentechnologie, sowie Kreislaufwirtschaft, Gesundheit und Gesundheitstechnik, sieht Novak als wesentliche Innovationsfelder der kommenden Jahre. Der digitale Wandel schaIe zudem neue Berufsbilder und Entwicklungsmöglichkeiten für Frauen. Bei Transformationsprojekten wolle Wien Kooperationen eingehen und Unternehmen als Partnerin unterstützen.



Diskutiert wurde zudem, wie die Logistik einer wachsenden Stadt klimafreundlicher und zugleich widerstandsfähiger werden kann. Der Hafen Wien leiste als bedeutender Logistikknoten im Osten Europas einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit. Um die Logistik langfristig weniger verwundbar zu machen, seien Investitionen in eine leistungsfähige Infrastruktur nötig.



Neben den großen Zukunftsfragen zeigte der Abend auch eine unerwartete persönliche Verbindung zwischen der Vizebürgermeisterin und der Branche: Novaks ursprünglicher Berufswunsch war Lokomotivführerin.



Über den DamenLogistikClub

Der DamenLogistikClub ist Österreichs führendes Netzwerk für Frauen in der Logistikbranche.158 Mitglieder aus 88 Unternehmen – von Transport und Infrastruktur über Industrie und Handel bis hin zu öffentlichen Institutionen – bilden eine starke Plattform für Austausch, Vernetzung und gegenseitige Unterstützung.



Der Vorstand besteht aus drei erfahrenen Führungspersönlichkeiten und Logistik-Expertinnen: Doris Pulker-Rohrhofer, technische Geschäftsführerin Hafen Wien GmbH; Petra Höfinger, Geschäftsführerin ART for ART Theaterservice GmbH; und Sandra Eitler, stellvertretende Studiengangsleiterin des Studiengangs „Logistik und strategisches Management“ an der Hochschule für Wirtschaft & Gesellschaft des BFI Wien. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, die Sichtbarkeit und Karrierechancen von Frauen in der Logistik nachhaltig zu stärken.



Weitere Informationen: www.damenlogistikclub.com

