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AVISO: Doorstep und Podiumsdiskussion – „#10TageGegenPhishing“
Doorstep mit Innenminister Karner, OeNB-Gouverneur Kocher und Bundeskriminalamtsdirektor Holzer mit anschließender Podiumsdiskussion – 9. Oktober 2026, 11:30 Uhr
Am 9. Oktober 2026 findet im Festsaal des Bundesministeriums für Inneres ein Doorstep anlässlich der „#10TageGegenPhishing“ mit Innenminister Gerhard Karner, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, Martin Kocher, und Direktor des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer, statt.
Im Anschluss findet eine medienöffentliche Podiumsdiskussion mit David Ostah, Geschäftsführer der Payment Services Austria GmbH, Bernhard Jungwirth, Geschäftsführer des Österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation, Barbara Potisk-Eibensteiner, Finanzvorständin der Österreichischen Post AG, Philipp Sandner, Teamleiter bei der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR), Manuela Waldner, CFO der ÖBB-Holding AG, sowie Eva Landrichtinger von der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) statt.
Bei der Podiumsdiskussion besteht die Möglichkeit, Fragen an die Expertinnen und Experten zu stellen.
Wann: 9. Oktober 2026, 11:30 Uhr Doorstep, im Anschluss Podiumsdiskussion – geplantes Ende der Podiumsdiskussion: 12:45 Uhr
Wo: Festsaal des Bundesministeriums für Inneres, Herrengasse 7, 1010 Wien
Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung über den angeführten Link erforderlich.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/326622cb
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at
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