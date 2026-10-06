  • 06.10.2026, 13:50:02
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  • OTS0143

AI-Summit for Politics: Der Campus Tivoli setzt Impulse für Österreichs KI-Zukunft

Der Campus Tivoli bringt Expertinnen und Experten, Wirtschaft und Spitzenpolitik zusammen: Zehn Master Classes erarbeiten konkrete Vorschläge für den Umgang mit KI

Wien (OTS) - 

Mit dem „AI-Summit for Politics" hat der Campus Tivoli am 5. Oktober 2026 einen Rahmen geschaffen, in dem Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Politik über konkrete Antworten auf die Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz diskutierten. Der klare Konsens des Tages: Es liegt an uns, Künstliche Intelligenz aktiv zu gestalten, damit wir von ihrer Entwicklung nicht überrollt werden.

Am Nachmittag arbeiteten Fachleute aus den unterschiedlichsten Bereichen in zehn Master Classes an Lösungsansätzen und lieferten konkrete Inputs, wie Österreich die Chancen der Technologie nutzen und ihre Risiken beherrschen kann. Am Abend durfte der Campus Tivoli zusätzlich Bundeskanzler Christian Stocker, Klubobmann Ernst Gödl, Staatssekretär für Digitalisierung Alexander Pröll sowie ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner begrüßen, die die Ergebnisse aufnahmen und mit den Teilnehmenden diskutierten.

Der Präsident des Campus Tivoli, Wolfgang Sobotka, betont: „Unsere Gesellschaft muss Künstliche Intelligenz nutzen, um Ressourcen zu sparen und Chancen zu ergreifen. Gleichzeitig müssen wir lernen, unsere Demokratie vor Manipulation zu schützen. Wenn Bilder, Stimmen und Texte beliebig erzeugt werden können, wird die Frage nach der Wahrheit zur Grundfrage unseres Zusammenlebens. Wahrheit darf nicht zur Verhandlungssache werden – sie ist das Fundament, auf dem demokratische Entscheidungen beruhen."

Christina Wilfinger, die das Projekt als externe Expertin begleitet hat, sieht in der Technologie vor allem eine Chance für den Standort: „Österreich kann mit KI seine industrielle Stärke und seine Forschungskompetenz in neue Wertschöpfung und mehr Lebensqualität übersetzen. Der AI-Summit hat den gemeinsamen Gestaltungswillen von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gezeigt – jetzt machen wir daraus einen Standortvorteil."

Die Ergebnisse der Master Classes werden vom Campus Tivoli aufbereitet und als Grundlage für die weitere politische Arbeit zur Verfügung gestellt.

Fotos der Veranstaltung werden unter folgendem Link zur Verfügung gestellt: https://www.swisstransfer.com/dl/01a110fe-8b7c-7049-8495-197bc5c62007

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