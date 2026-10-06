Wiener Gärtner: Überwinterungsservice für Ihre mediterranen Pflanzen

Wien (OTS) -

Wenn der Herbst ins Land zieht, bereitet vielen PflanzenbesitzerInnen die Frage Sorge: Wohin mit den mediterranen Kübelpflanzen, wie Oleander, Bougainvillea, Olivenbaum, Palme & Co., damit sie auch wirklich gut durch den Winter kommen? – Umso mehr, als diese in den meisten Fällen von Jahr zu Jahr größer werden und nicht jeder und jede über ausreichend Platz verfügt, um die grünen und blühenden Lieblinge pflanzengerecht einzuwintern.

Rund-um-Service für alle Pflanzen

„Das Überwinterungsservice der Wiener Gärtner schafft hier Abhilfe“, sagt die Obfrau der Wiener Gärtner, Ulli Jezik-Osterbauer. „Derzeit nutzen die KundInnen den Rund-um-Service mit steigender Tendenz. Wir haben StammkundInnen, die seit Jahren unsere Dienste in Anspruch nehmen.“ Was aus der Idee einer kleinen Gruppe von GärtnerInnen entstanden ist, hat sich längst etabliert: Das Überwinterungsservice punktet nämlich mit einem sehr flexiblen, individuellen Angebot.

„Unser Überwinterungsservice beinhaltet, wenn erwünscht, sowohl die Abholung bzw. Zustellung der Pflanzen, weiters den Rückschnitt und das besonders bei großen Pflanzen recht mühsame Umtopfen. Im Moment wird es von 6 Wiener Gärtnerbetrieben angeboten und erstreckt sich bis Mitte April“, so Ulli Jezik-Osterbauer weiter.

Profi-Pflege im Winterquartier

Sind die Pflanzen in ihrem Winterquartier angekommen, werden sie untersucht und, wenn erforderlich, gedüngt. Die eigens für die Überwinterung von Kübelpflanzen eingerichteten Gewächshäuser bieten zudem ideale Temperatur- und Lichtbedingungen, um die Pflanzen gesund und wohlbehalten durch die kalte Zeit zu bringen. „Was oft vergessen wird: Alle Pflanzen brauchen auch in den Wintermonaten Licht. Ein Keller oder eine Garage sind daher eher ungeeignete Orte für die Überwinterung“, erklärt die Obfrau der Wiener Gärtner.

Kontaktieren Sie den teilnehmenden Gärtnereibetrieb in Ihrer Nähe

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich an einen der teilnehmenden Gärtnerbetriebe in Ihrer Nähe zu wenden und profitieren Sie von den individuellen Preispaketen für die Betreuung Ihrer Kübelpflanzen. Der finanzielle Aufwand errechnet sich übrigens nach dem m2-Platzbedarf und dem Service, d.h. ob eine Abholung bzw. Zustellung gewünscht wird.

„Für die heurige Saison haben die teilnehmenden Wiener Gärtnerbetriebe noch ausreichend Platz. Allerdings sollte man sich möglichst bald anmelden, denn der Winter kommt rascher, als man denkt“, rät Jezik-Osterbauer allen Interessierten.

Die Adressen der Wiener Gartenbaubetriebe mit Überwinterungsservice:

Gärtnerei Jezik

Waidhausenstraße 23

1140 Wien

Tel: 01/914 12 47

[email protected]

www.jezik.at

Gärtnerei Jandl GmbH

Stammersdorferstraße 247

1210 Wien

Tel: 01/292 36 93

[email protected]

www.gaertnerei-jandl.at

Blumen Gärtnerei Baumschule Krepela GesmbH

Lorenz Weiß Gasse 4

1140 Wien

Tel: 01/914 43 16

[email protected]

www.krepela.at

Gärtnerei Hirschbeck

Simmeringer Hauptstraße 202

1110 Wien

Tel: 01/76 76 418

[email protected]

www.gaertnerei-hirschbeck.at

Plantical GmbH

Donaufelderstraße 121A

1210 Wien

Tel: 01/7283540

[email protected]

www.plantical.at

Gärtnerei Kontner

Simmeringer Hauptstraße 401

1110 Wien

Tel: 01/767 62 75

[email protected]

www.blumen-kontner.at