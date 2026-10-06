  • 06.10.2026, 13:17:32
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  • OTS0131

TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Der Weiße Turm von Mulegns. Wie Kultur ein Dorf rettet“

Am 10. Oktober um 16.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

ORIGEN ist das größte Kulturfestival Graubündens in der Schweiz. Es veranstaltet Tanz und Theater an den ungewöhnlichsten Orten, empfängt Gäste aus aller Welt, saniert leerstehende Hotelbauten, ist Arbeitgeber und setzt Visionen um – wie etwa den „Weißen Turm von Mulegns“. Das höchste digital gedruckte Gebäude der Welt ist eine neue Spielstätte und haucht dem nur noch zwölf Einwohner zählenden Dorf an der Passstraße wieder Leben ein. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg begleitet die Entstehung des Weißen Turms, erforscht das Potenzial von Kultur als Wirtschaftsfaktor und begibt sich auf die Spuren eines historischen Geschichtenschatzes, der von ORIGEN gehoben und weitererzählt wird.

Gestaltung: Carina Jielg
Kamera: Alexander Roschanek, Günter König, Mike Tavera
Schnitt: Jürgen Bereuter
Redaktion: Angelika Simma-Wallinger
Gesamtleitung: Markus Klement

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