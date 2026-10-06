Kaup-Hasler zum Tod von Boris Marte

Wien (OTS) -

Mit großer Trauer reagiert Wiens Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler auf den Tod von Boris Marte: „Boris Marte war ein Mensch, der nicht nur große Ideen hatte, sondern auch die Kraft und Beharrlichkeit, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Er dachte Kultur, Gesellschaft und Europa zusammen und verstand es wie wenige, Menschen über institutionelle, gesellschaftliche und politische Grenzen hinweg für gemeinsame Vorhaben zu gewinnen. Der Austausch über Parteigrenzen hinweg war ihm dabei immer ein besonderes Anliegen. Sein wacher Blick, seine Offenheit und seine Lust am Denken und Gestalten werden fehlen. Wien verliert mit ihm einen leidenschaftlichen Gestalter und Ermöglicher. Mein tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freund*innen und allen, die ihm nahestanden“, so Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Boris Marte war über viele Jahre eng mit Wien und seinem kulturellen Leben verbunden. Als Kabinettschef des damaligen Kulturstadtrats Peter Marboe trug er Verantwortung für die Errichtung des Holocaust-Mahnmals am Judenplatz. Nach seiner Tätigkeit für die Stadt Wien wechselte Marte zur Erste Group und prägte später als Geschäftsführer die ERSTE Stiftung. Mit zahlreichen Projekten an der Schnittstelle von Kunst, Kultur und Zivilgesellschaft setzte er wichtige Impulse weit über Wien hinaus.