Lidl Connect ist Preis-Champion unter Österreichs Mobilfunk-Resellern 2026

Schwertberg (OTS) -

Das Fachmagazin SMARTPHONE hat die Tarife von sechs Mobilfunk-Resellern und Diskontmarken in Österreich verglichen. Testsieger ist Lidl Connect mit der Gesamtnote „Hervorragend“ (100,00 %) – der Diskonter ist in allen vier Tarifklassen am günstigsten, etwa mit 100 GB um 9,50 Ꞓ oder unlimitiertem Internet um 19,50 Ꞓ alle 30 Tage. Auf den Plätzen folgen spusu (98,15 %), das bei den 5G-Smartphone-Tarifen das höchste Tempo im Feld bietet, sowie gleichauf yesss! und Georg (je 96,77 %). HoT erreicht „Sehr gut“ (85,37 %), YELLLOW „Gut“ (79,84 %).

Der Abstand an der Spitze ist knapp: Beim unlimitierten 5G-Internet-Tarif trennen Lidl Connect und spusu über 24 Monate nur 10 Cent.

Verglichen wurden mit Tarifstand 30.09.2026 vier typische Tarifklassen: ein Smartphone-Tarif um 10 Ꞓ, ein 5G-Smartphone-Tarif um 15 Ꞓ, ein unlimitierter Internet-Tarif um 20 Ꞓ und ein unlimitierter 5G-Internet-Tarif um 30 Ꞓ, jeweils SIM-only und ohne Mindestlaufzeit. Alle Tarife wurden auf 24 Monate hochgerechnet, bewertet wurden die Kosten pro GB beziehungsweise pro Monat. Der vollständige Vergleich erscheint in der SMARTPHONE-Ausgabe 5/26; alle Ergebnisse online unter: https://www.dietester.at/test/mobilfunktarif-reseller-2026-die-besten-anbieter-im-vergleich-oesterreich