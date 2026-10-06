- 06.10.2026, 12:38:32
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Lidl Connect ist Preis-Champion unter Österreichs Mobilfunk-Resellern 2026
Das Fachmagazin SMARTPHONE hat die Tarife von sechs Mobilfunk-Resellern und Diskontmarken in Österreich verglichen. Testsieger ist Lidl Connect mit der Gesamtnote „Hervorragend“ (100,00 %) – der Diskonter ist in allen vier Tarifklassen am günstigsten, etwa mit 100 GB um 9,50 Ꞓ oder unlimitiertem Internet um 19,50 Ꞓ alle 30 Tage. Auf den Plätzen folgen spusu (98,15 %), das bei den 5G-Smartphone-Tarifen das höchste Tempo im Feld bietet, sowie gleichauf yesss! und Georg (je 96,77 %). HoT erreicht „Sehr gut“ (85,37 %), YELLLOW „Gut“ (79,84 %).
Der Abstand an der Spitze ist knapp: Beim unlimitierten 5G-Internet-Tarif trennen Lidl Connect und spusu über 24 Monate nur 10 Cent.
Verglichen wurden mit Tarifstand 30.09.2026 vier typische Tarifklassen: ein Smartphone-Tarif um 10 Ꞓ, ein 5G-Smartphone-Tarif um 15 Ꞓ, ein unlimitierter Internet-Tarif um 20 Ꞓ und ein unlimitierter 5G-Internet-Tarif um 30 Ꞓ, jeweils SIM-only und ohne Mindestlaufzeit. Alle Tarife wurden auf 24 Monate hochgerechnet, bewertet wurden die Kosten pro GB beziehungsweise pro Monat. Der vollständige Vergleich erscheint in der SMARTPHONE-Ausgabe 5/26; alle Ergebnisse online unter: https://www.dietester.at/test/mobilfunktarif-reseller-2026-die-besten-anbieter-im-vergleich-oesterreich
Das SMARTPHONE Magazin ist das große Handytest- und Kaufberatungsmagazin der CDA Verlag GmbH. Seit vielen Jahren berichtet die Redaktion über Smartphones, Mobilfunknetze, Tarife und Techniktrends. Mit unabhängigen Tests und Vergleichen bietet SMARTPHONE Verbraucherinnen und Verbrauchern eine fundierte Grundlage für ihre Kaufentscheidung. Alle Testergebnisse sind auch online auf dietester.de abrufbar.
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