Tanner: „Annäherung Kanadas an die EU öffnet Türen und Tore für neue Chancen in der Zusammenarbeit“

Wien (OTS) -

Heute, Dienstag, 6. Oktober 2026, besuchte die kanadische Botschafterin in Österreich und Ständige Vertreterin Kanadas bei den internationalen Organisationen in Wien, Alison Grant, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zu einem Antrittsbesuch, dem sogenannten „Office Call“.

„Kanada ist für Österreich ein verlässlicher Partner. Durch die Annäherung an Europa und als mögliches Partnerland der Europäischen Union sehe ich durch diesen Schritt mehr Möglichkeiten und Chancen, in verschiedenen Feldern intensiver zu kooperieren, wie beispielsweise im Bereich von Beschaffungsvorhaben. Österreich pflegt bereits eine enge industrielle Zusammenarbeit mit Kanada, insbesondere zwischen österreichischen Unternehmen und kanadischen Partnern. Wir sind auch künftig sehr daran interessiert, weitere Synergien im Bereich von Dual-Use-Technologien oder unbemannten Systemen zu fördern. Hier werden wir jedenfalls einen Erfahrungsaustausch anstreben“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner im Rahmen des Treffens.

Zudem stehen Kanada und Österreich vor ähnlichen Herausforderungen, was die Steigerung der Verteidigungsbereitschaft betrifft. „Unsere beider Länder sind bestrebt in die militärische Landesverteidigung zu investieren und die nationalen Streitkräfte in eine moderne Zukunft zu führen. Das Geld ist das eine, aber es benötigt auch gut ausgebildetes Personal“, sind sich die österreichische Ministerin und kanadische Botschafterin einig.

Kanada hat zuletzt mit seiner stärkeren Hinwendung zu Europa einen ersten Schritt gesetzt, um die Zusammenarbeit mit seinen europäischen Partnern zu intensivieren. Das Österreichische Bundesheer hat derzeit wenige, aber wichtige Kooperationen mit Kanada. Dazu zählt einerseits der Austausch von Kadetten sowie Lehrenden zwischen den Militärakademien beider Länder. Seit 2025 kooperieren die Theresianische Militärakademie und das Royal Military College Saint-Jean im Bereich der Ausbildung. Zudem unterhalten Österreich und Kanada seit 1955 militärdiplomatische Beziehungen durch Verteidigungsattachés, um den Austausch und die gegenseitigen Kontakte aufrechtzuerhalten.