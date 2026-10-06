Erweiterung in der Geschäftsführung

St. Florian (OTS) -

Markus Kapl verstärkt ab Jänner 2027 die Geschäftsführung von Hofmann Personal Österreich

Mit 01.01.2027 wird Markus Kapl als Geschäftsführer zu Hofmann Personal Österreich wechseln und künftig gemeinsam mit Helmut Herzog und Roland Fürst Verantwortung für die weitere Entwicklung des Unternehmens übernehmen.

Kapl kommt von der Brau Union Österreich, wo er auf eine 15-jährige Karriere in unterschiedlichen Führungsfunktionen zurückblickt. Aktuell verantwortet er das österreichweite Gastronomiegeschäft mit mehr als 500 MitarbeiterInnen. Zuvor war er als Sales Director für den Lebensmittelhandel verantwortlich.

Mit dem Wechsel zu Hofmann Personal Österreich entscheidet sich Kapl bewusst für eine neue Branche und den nächsten Schritt in seiner unternehmerischen Verantwortung.

„Nach 15 Jahren bei der Brau Union ist dieser Wechsel für mich ein großer und sehr bewusster Schritt. In den vergangenen Monaten durfte ich Hofmann Personal und bereits einige Menschen im Unternehmen näher kennenlernen. Mich haben dabei vor allem die klaren Werte, die Professionalität, die Nähe zu KundInnen und MitarbeiterInnen sowie der spürbare Gestaltungswille überzeugt.

Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrung einzubringen, gleichzeitig eine für mich neue Branche schnell kennenzulernen und gemeinsam mit meinen Geschäftsführer-Kollegen und dem gesamten Team die erfolgreiche Entwicklung von Hofmann Personal Österreich weiter voranzutreiben. Ich gehe diese Aufgabe mit großer Vorfreude, sowie viel Respekt vor dem an, was bei Hofmann über viele Jahre erfolgreich aufgebaut wurde“, so Kapl.

Helmut Herzog ergänzt: „Mit Markus Kapl gewinnen wir einen erfahrenen Geschäftsführer und Vertriebsmanager, der umfassende Führungserfahrung, hohe Kund*innenorientierung und einen klaren unternehmerischen Anspruch mitbringt. Gleichzeitig haben wir ihn in unseren Gesprächen als Menschen kennengelernt, dessen Verständnis von Führung und Zusammenarbeit sehr gut zu Hofmann passt. Wir freuen uns darauf, ab Jänner gemeinsam mit ihm die nächsten Schritte in der Entwicklung von Hofmann Personal Österreich zu gestalten.“