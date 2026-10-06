  • 06.10.2026, 12:14:02
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„ZIB Talk“ mit Simone Stribl zu: „Personalchaos, Umfragetief – Wie stabil ist die Regierung?“

Am 6. Oktober um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Die SPÖ versucht, ihre Personalprobleme mit einer Zwischenlösung zu überbrücken. Gleichzeitig steckt die gesamte Bundesregierung in einem anhaltenden Umfragetief. Wie stabil ist die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS? Welche Reformen kann sie noch auf den Weg bringen oder droht politischer Stillstand? Und hält die Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode? Darüber diskutieren am Dienstag, dem 6. Oktober 2026, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Simone Stribl im „ZIB Talk“:

Heidi Glück
ehem. Kanzler-Sprecherin

Robert Willacker
Politikberater

Yussi Pick
PR-Berater

Peter Hajek
Meinungsforscher

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