Aktuellste Fakten Büromarkt Wien Q3/2026

Wien (OTS) -

Das 3. Quartal 2026 auf den Punkt gebracht

Vertragsabschlüsse/Vermietungsleistung im FRV-Bestand

43 Abschlüsse / 28.695 m²

Größte Vermietung/Vermietungsleistung:

Submarkt CBD mit 1.300 m²/4,53 % der Vermietungsleistung

Neuvermietung/Vorvermietung

28.695 m²/100,00% / 0 m²/0 %

Leerstandsquote: 4,53%

In Summe wurden dem VRF im 3. Quartal 2026 80 Abschlüsse mit einer Gesamtfläche von 51.356 m² gemeldet. Davon entfielen 43 Abschlüsse mit insgesamt 28.695 m² auf Flächen, die die VRF-Kriterien erfüllen. 28.695 m² davon entfielen auf Neuvermietungen. Zusätzlich wurden 543 m² an Untervermietungen gemeldet.

Damit lag die Vermietungsleistung im VRF-Bestand um 12.553 m² bzw. 77,78 % über dem Wert des Vorquartals. Im Jahresvergleich allerdings zeigt sich ein deutlicher Rückgang: Gegenüber dem 3. Quartal 2025 wurden um 55.201 m² bzw. 65,80 % weniger Flächen vermietet.

In die VRF-Auswertung fließen ausschließlich moderne Büroflächen ein, die maximal 25 Jahre alt oder zwischenzeitlich generalsaniert sind und definierte Qualitätskriterien erfüllen. Dazu zählen unter anderem Klimatisierung, Liftanlagen und Nachhaltigkeitsstandards. In der VRF-Auswertung werden nur Neu- bzw. Vorvermietungen ausgewiesen, sofern sich diese in Gebäuden mit über 1.000 Quadratmeter Bürofläche mit überwiegender Nutzung als Büro befinden. Verlängerungen werden nicht berücksichtigt.

Größte Vermietung Submarkt Norden

Die größte Vermietung des 3. Quartals wurde mit 1.300 m² im Submarkt CBD registriert. Sie entsprach 4,53 % der gesamten Vermietungsleistung. Eine weitere größere Anmietung erfolgte im Submarkt Flughafen mit 1.275 m² bzw. 4,44 % der Quartalsleistung.

Insgesamt wurden im 3. Quartal 2026 43 Vermietungen im VRF-Bestand verzeichnet. Das ist um einen Abschluss mehr als im Vorquartal und 5 weniger als im 3. Quartal 2025.

Leerstand steigt leicht auf 4,53 %

Die Leerstandsquote im VRF-Bestand moderner Bürogebäude lag im 3. Quartal 2026 bei 4,53 %. Damit erhöhte sie sich gegenüber dem Vorquartal leicht um 0,10 Prozentpunkte. Im Jahresvergleich stieg der Leerstand um 0,02 Prozentpunkte.

Die niedrigste Leerstandsquote wurde mit 3,00 % im Submarkt Erdberg - St. Marx (Osten) registriert. Am höchsten war sie im Submarkt Donaucity mit 8,82 %, gefolgt vom Submarkt Westen mit 6,83 %.