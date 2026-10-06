Margareten: Die Rüdigergasse wird zur Wohnstraße

Wien (OTS) -

Aus der engen, dicht zugeparkten Rüdigergasse soll ein grüner Begegnungsraum werden, hat Bezirksvorsteher Michael Luxenberger heute, Dienstag, beim Start der Bauarbeiten gesagt. Auf der 300 Meter langen Gasse nahe dem Naschmarkt werden laut Luxenberger neun neue Bäume und elf neue Hochstammsträucher gepflanzt. Auch geplant: zwei neue Aufenthaltsbereiche, Sitzgelegenheiten und Trinkbrunnen sowie Verschwenkungen, die das Fahrtempo in der Gasse drosseln sollen.

„Unser Ziel ist ein grüner und kühler Treffpunkt für die Nachbarschaft”, so Luxenberger. Dafür sollen breitere Gehsteige sorgen, die auf dem Niveau der Fahrbahn verlaufen. Neue Radabstellanlagen seien geplant, die Gasse soll nach dem Umbau in beiden Richtungen für den Radverkehr geöffnet sein. Die Rüdigergasse werde als Wohnstraße verordnet, so Luxenberger. Der Verkehr wäre dann auf Anrainer*innen und deren Gäste beschränkt, mehr als Schritttempo sei nicht erlaubt. Stattdessen stehe künftig die alternative Nutzung der Gasse im Vordergrund. „Kinder können draußen mit dem Ball spielen, Menschen können sich mit dem Liegestuhl gemütlich auf die Fahrbahn setzen”, so der Bezirksvorsteher.

Die nicht amtsführende Stadträtin Judith Pühringer (Grüne) sagte, die Rüdigergasse sei „sinnbildlich für die sich immer stärker aufheizende Stadt”. Es sei notwendig, Zustände wie im vergangenen Hitzesommer zu vermeiden. Die Hitzewellen seien „Katastrophen”, die von der Stadtregierung nicht als solche erkannt würden. Bezeichnend sei, dass die Berufsrettung Wien so viele Einsätze hatte wie noch nie in ihrer 144-jährigen Geschichte, so Pühringer. Wien ist in den Augen der Stadträtin nicht ausreichend auf künftige Tropensommer vorbereitet. Umso wichtiger seien Begrünung und Entsiegelung, zwei zentrale Maßnahmen gegen die Hitze.

Der erste Bauabschnitt zwischen Hamburgerstraße und Grüngasse soll bis Weihnachten fertig sein, der Abschnitt zwischen Grüngasse und Schönbrunner Straße bis zum Frühjahr 2027. Im Frühjahr soll auch die Begrünung erfolgen.

Weitere Informationen: Büro der Bezirksvorstehung Margareten, Telefon 01/4000-05111 (Schluss) pos