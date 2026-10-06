Burgenland legt als erstes Bundesland klare Spielregeln für Datencenter fest

Eisenstadt (OTS) -

Das Burgenland will seine starke Position bei erneuerbarer Energie nutzen und mit dem Aufbau digitaler Infrastruktur verbinden. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner präsentierten bei der Regierungsklausur am Montag zehn Kriterien für die mögliche Ansiedlung eines Datencenters. Als erstes und bislang einziges Bundesland legt das Burgenland damit konkrete Rahmenbedingungen fest, die technologischen Fortschritt und wirtschaftliche Chancen mit Nachhaltigkeit, Ressourcenschutz und einem konkreten Nutzen für die Bevölkerung verbinden. „Digitalisierung und künstliche Intelligenz werden enorme zusätzliche Rechenkapazitäten brauchen. Diese Entwicklung findet statt – die Frage ist, ob wir nur zuschauen oder sie selbst mitgestalten. Für uns ist klar: Wenn ein Datencenter im Burgenland entsteht, dann zu unseren Bedingungen“, betont LH Doskozil: „Ein solches Projekt muss mit unseren natürlichen Ressourcen äußerst sparsam umgehen und einen konkreten Nutzen für die Burgenländerinnen und Burgenländer bringen. Dazu gehören Arbeitsplätze und Wertschöpfung, aber auch geringere Netzkosten. Fortschritt ist für uns kein Selbstzweck – die Menschen müssen davon profitieren.“ LH-Stv.in Anja Haider-Wallner unterstreicht den ökologischen Anspruch: „Datencenter können eine wirtschaftliche Chance sein, gleichzeitig haben große Projekte Auswirkungen auf Energie, Wasser und Boden. Deshalb setzen wir von Beginn an klare ökologische Grenzen. Zusätzlicher Energiebedarf muss mit zusätzlicher erneuerbarer Energie verbunden sein, beim Wasserverbrauch ziehen wir eine klare Obergrenze ein. Auch Flächenverbrauch, Kühlung und Nachnutzung müssen von Anfang an mitgedacht werden. Digitalisierung und Nachhaltigkeit dürfen kein Widerspruch sein.“

Die zehn Kriterien reichen von eigener erneuerbarer Stromerzeugung und einer klaren Obergrenze beim Wasserverbrauch über die Nutzung von Abwärme bis zu geringeren Netzkosten, neuen Arbeitsplätzen, regionaler Wertschöpfung und höherer Datensicherheit. Ein Datencenter darf weder bei Strom noch bei Wasser in Konkurrenz zur Versorgung der Bevölkerung treten. Gleichzeitig soll das Land von einer möglichen Ansiedlung unmittelbar profitieren. Datencenter unterliegen der burgenländischen Raumplanung, wodurch das Land entsprechende Vorgaben für mögliche Projekte und Standorte festlegen kann. „Wir wollen technologischen Entwicklungen nicht hinterherlaufen, sondern sie gestalten“, so der burgenländische Landeshauptmann.

Die zehn Kriterien für mögliche Datencenter sowie die detaillierten Rahmenbedingungen sind im Anschluss angeführt.