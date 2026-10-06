WM-Quali-Playoff der ÖFB-Frauen gegen Kosovo im ORF

Wien (OTS) -

Die Gruppenphase der Qualifikation für die Frauen-Fußball-WM 2027 in Brasilien beendete das Team von Neo-Coach Lars Søndergaard auf dem dritten Platz und muss somit im Playoff antreten. In der ersten von zwei Playoff-Runden treffen die Österreicherinnen auf Kosovo. Das Hinspiel findet am Freitag, dem 9. Oktober 2026, auswärts in Pristina statt. ORF 1 zeigt die Partie ab 17.45 Uhr live. Den Kommentar liefert Anna-Theresa Lallitsch gemeinsam mit Elisabeth Tieber, präsentiert wird die Sendung von Kristina Inhof.

Am Dienstag, dem 13. Oktober, steigt am Wiener Sport-Club-Platz das Rückspiel. ORF 1 überträgt ab 17.45 Uhr live. Kommentatorinnen der Partie sind Anna-Theresa Lallitsch und Viktoria Schnaderbeck, durch die Sendung führt Alina Zellhofer.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.