  • 06.10.2026, 11:24:02
  • /
  • OTS0095

WM-Quali-Playoff der ÖFB-Frauen gegen Kosovo im ORF

Am 9. und 13. Oktober um 17.45 Uhr live in ORF 1

Wien (OTS) - 

Die Gruppenphase der Qualifikation für die Frauen-Fußball-WM 2027 in Brasilien beendete das Team von Neo-Coach Lars Søndergaard auf dem dritten Platz und muss somit im Playoff antreten. In der ersten von zwei Playoff-Runden treffen die Österreicherinnen auf Kosovo. Das Hinspiel findet am Freitag, dem 9. Oktober 2026, auswärts in Pristina statt. ORF 1 zeigt die Partie ab 17.45 Uhr live. Den Kommentar liefert Anna-Theresa Lallitsch gemeinsam mit Elisabeth Tieber, präsentiert wird die Sendung von Kristina Inhof.

Am Dienstag, dem 13. Oktober, steigt am Wiener Sport-Club-Platz das Rückspiel. ORF 1 überträgt ab 17.45 Uhr live. Kommentatorinnen der Partie sind Anna-Theresa Lallitsch und Viktoria Schnaderbeck, durch die Sendung führt Alina Zellhofer.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright