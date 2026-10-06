„Fokus Europa“ über Ungarn in Aufbruchstimmung

Wien (OTS) -

„Fokus Europa“, präsentiert von Andreas Mayer-Bohusch, beschäftigt sich am Mittwoch, dem 7. Oktober 2026, um 23.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Terror – Propaganda

Immer mehr rechtsextreme Gewalt gegen Zuwanderer in Großbritannien: Soziale Medien verbreiten Falschinformationen und hetzen gegen Ausländer, dann eskalieren die Proteste und maskierte Randalierer machen Jagd auf Zuwanderer. Wer organisiert diese Krawalle, was ist der politische Hintergrund, wie passiert die Radikalisierung im Netz? Großbritannien-Korrespondent Jörg Winter hat recherchiert. Zu Gast im Studio ist dazu Daniela Grabovac, Extremismus-Prävention Graz, Steiermark.

Flüchtlingschaos in der Grenzstadt Ceuta: Europas Außengrenzen unter Druck durch illegale Migration

Ende Juli stürmten 70.000 Flüchtlinge die spanische Enklave Ceuta am nördlichen Ende von Marokko. Die Lage ist auch Wochen später angespannt, viele Flüchtlinge weigern sich, die Stadt zu verlassen, und hoffen weiter auf Asyl in Europa. Während fast alle EU-Staaten auf eine harte Migrationspolitik setzen, ist das sozialistisch regierte Spanien eher liberal. Maren Häußermann mit einem Lagebericht direkt aus Ceuta.

Strahlende Zukunft für Atomkraft: Europäische Kommission bekennt sich zum Ausbau von Kernkraftwerken

Trotz der bekannten Risiken setzt die EU auf mehr Atomstrom. Moderne, kleine Reaktoren seien sicher und klimaneutral, erklären die Experten. Das ursprünglich geplante Aus für AKW sei ein strategischer Fehler gewesen, räumt die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen ein. Stefan Gehrer prüft die Zukunft der Kernkraft mit einem Besuch in Litauen, wo das einst stärkste Atomkraftwerk der Welt steht.