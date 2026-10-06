  • 06.10.2026, 11:04:02
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FPÖ – Resch: Millionen für woken Gender-Irrsinn: Sima hat ihre Stadtwerke nicht im Griff

Stadtrechnungshof zeigt fehlende Kostenwahrheit auf

Wien (OTS) - 

„Der Stadtrechnungshof zeigt einmal mehr, wie unter der politischen Verantwortung von Ulli Sima bei den Wiener Stadtwerken mit Millionen umgegangen wird: Allein 2023 wurden rund 2,9 Millionen Euro in den Umbau des Schulungszentrums in TownTown gesteckt. Gleichzeitig gibt es für das Zentrum nicht einmal eine eigene Vollkostenrechnung“, kritisiert FPÖ-Stadtwerkesprecher LAbg. Klemens Resch.

Auch die Erfolgskontrolle ist laut Stadtrechnungshof noch nicht ausreichend entwickelt. Dazu kommt, dass lediglich rund 30 Prozent der definierten Zielgruppe das Schulungsangebot wahrnehmen.

„Und wofür sind bei Simas Stadtwerken offenbar Zeit und Ressourcen vorhanden? Für einen konzernweiten Gender-Sprachleitfaden, der den Genderstern sogar für die schriftliche und gesprochene Kommunikation regelt. Seit 2024 wird zudem ‚divers‘ als dritte Geschlechtseintragungsoption in den internen Systemen geführt. Auch Kundensysteme und Kundenansprache werden entsprechend umgestellt. Zusätzlich gibt es Trainings, die sogenannte ‚unbewusste Vorurteile‘ sichtbar machen sollen. Das ist woker Gender-Irrsinn, für den die Wiener zu Recht kein Verständnis haben. Gleichzeitig herrscht bei einem Millionenprojekt nicht einmal vollständige Kostenwahrheit“, so Resch.

„Während Sima die Wiener bei Öffis, Parken und Gebühren immer stärker zur Kasse bittet, fehlt in ihrem eigenen Verantwortungsbereich die notwendige Kostenwahrheit. Schluss mit ideologischen Spielwiesen. Bei den Wiener Stadtwerken müssen wieder Wirtschaftlichkeit und der konkrete Nutzen für die Wiener im Mittelpunkt stehen“, fordert Resch abschließend.

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