Grüne Wien/Huemer, Ellensohn zu Stadtrechnungshofbericht: 7 Monate Wartezeit auf HNO-Eingriffe sind zu viel

Wien (OTS) -

Drastische Wartezeiten auf planbare Hals-Nasen-Ohren-Eingriffe stellt der Stadtrechnungshof in seinem Bericht zu den HNO-Abteilungen der städtischen Kliniken fest. So betragen die Wartezeiten auf einen Ersttermin in den HNO-Ambulanzen zumindest 6 (!) Monate. Im zweiten Quartal 2025 warteten Kinder zwischen 22 und 30 Wochen auf einen planbaren HNO-Eingriff, Erwachsene noch länger. „Die Stadt Wien soll raschest die Defizite beheben, vor allem die sehr langen Wartezeiten, auf die wir seit Jahren immer wieder – leider vergeblich – hinweisen. Eine Wartezeit von sechs bis sieben Monaten auf einen Operationstermin ist für Kinder und deren Angehörige eine enorme Belastung. Durch die gesundheitlichen Einschränkungen, von Hörstörungen bis zu Schlaf- und Atemproblemen, werden Kinder oft monatelang aus ihrem Alltag gerissen, was auch zu psychischen Belastungen führt. Während der Wartezeit droht außerdem eine Chronifizierung der Beschwerden oder sogar das Auftreten von akuten Komplikationen. Das ist alles völlig unzumutbar“, so Gesundheitssprecherin Barbara Huemer von den Grünen Wien.

Nur 21 HNO-Operationen wurden zwischen 2020 und 2025 auf Grund einer Kooperationsvereinbarung mit Privatkliniken zur Vermeidung von punktuellen Spitzen oder extremen Wartezeiten durchgeführt. „Das ist verschwindend gering, gemessen am Gesamtvolumen von rund 10.000 stationären HNO-Patient:innen im Gesundheitsverbund. Bei jährlich rund 10.000 stationären HNO-Patient:innen im WIGEV-System reicht diese geringe Zahl bei weitem nicht aus, um die monatelangen Wartelisten spürbar abzuarbeiten", so Huemer.

„Die Schaffung der beiden neuen HNO-Schwerpunkt-Standorte sowie die Kooperationsvereinbarungen mit den Privaten haben offenbar nicht wesentlich zur Verbesserung der Versorgung beigetragen“, so Stadtrechnungshof-Ausschuss-Vorsitzender David Ellensohn abschließend.