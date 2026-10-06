Zur SPÖ-Vorsitzdebatte und deren Auswirkungen: „Runde der ChefredakteurInnen“ am 7. Oktober in ORF III und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Die SPÖ kommt nicht zur Ruhe. Nach den Avancen von Medienmanager Gerhard Zeiler in Richtung SPÖ-Spitze und dem Krisentreffen am Sonntag hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt. Parteichef und Vizekanzler Andreas Babler soll sich schrittweise aus beiden Funktionen zurückziehen, Minister will er jedoch bleiben. Während Finanzminister Markus Marterbauer, je nach Heilungsverlauf, als Vizekanzler übernehmen wird, soll die Vorsitzfrage bis zu einem Parteitag im Frühjahr geklärt werden. Wie geht es jetzt in der SPÖ weiter? Ist das Kapitel Zeiler für die SPÖ endgültig geschlossen? Und welche Auswirkungen haben die Rochaden auf die Dreierkoalition und die heimische Innenpolitik?

Darüber diskutieren in der ersten „Runde der ChefredakteurInnen“ nach der Sommerpause bei ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher am Mittwoch, dem 7. Oktober 2026, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON: Martina Salomon (Kurier), Christoph Kotanko (Oberösterreichische Nachrichten), Anna Thalhammer (profil), Maria Zimmermann (Salzburger Nachrichten) und Eva Konzett (Falter).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.