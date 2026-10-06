  • 06.10.2026, 10:49:02
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  • OTS0079

Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) - 

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Die Sanierung des Museums Carnuntinum in Bad Deutsch-Altenburg mit Kosten in Höhe von 1.200.000 Euro wurde genehmigt.

Weiters beschloss die NÖ Landesregierung eine Förderungszusage für ein Hilfeleistungsfahrzeug 3 mit Allrad für die Freiwillige Feuerwehr Angern, Gemeinde Angern an der March in der Höhe von 100.000 Euro.

Das Land Niederösterreich fördert die Errichtung der Tagesstätte Wolkersdorf der PSZ gGmbH am Standort Wolkersdorf, Resselstraße, mit maximal 259.224,82 Euro.

Auch die Erweiterung der Tagesstätte Schrems der igz-Inklusion, Gesundheit und Zukunft gemeinnützige GmbH am Standort Schrems, Mühlgasse, wird mit bis maximal 145.000 Euro unterstützt.

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Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann
Telefon: 02742/9005-12172
E-Mail: [email protected]

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