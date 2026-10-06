ÖVP – Figl/Olischar: Belastungsautomatismus bei Wiener Linien stoppen!

Wien (OTS) -

Kaum ist die letzte Preiserhöhung verdaut, droht den Fahrgästen der Wiener Linien ab Jänner 2027 der nächste Teuerungsschock. Wegen der nun mehr eingeführten jährlichen Anpassung könnte die Jahreskarte auf über 483 Euro steigen – zusätzlich zu höheren Müll-, Wasser- und Kanalgebühren. „SPÖ und NEOS wälzen ihr Budgetloch ungebremst auf die Bevölkerung ab. Statt die Menschen immer weiter zu belasten, muss die Stadt endlich im eigenen System sparen und Strukturen reformieren. Unser Konzept der Schlanken Stadt setzt genau da an: Die Stadt muss bei sich selbst sparen, ihre Strukturen reformieren und die Menschen endlich entlasten“, betont Landesparteiobmann Markus Figl.

Die jahrelange Preisgarantie der Wiener Linien ist damit endgültig Geschichte. Auch Einzelfahrscheine und Monatskarten verteuern sich spürbar, was Pendler und Haushalte mitten in Zeiten hoher Lebenshaltungskosten trifft. „Laufende Tariferhöhungen machen den öffentlichen Verkehr unattraktiv und setzen völlig falsche Anreize. Wer den Umstieg auf die Öffis will, muss Fahrkarten leistbar halten, statt jedes Jahr an der Preisschraube zu drehen“, erklärt Verkehrssprecherin Gemeinderätin Elisabeth Olischar.

Die Wiener ÖVP fordert daher den sofortigen Stopp der automatischen jährlichen Preiserhöhungen und das Ausschöpfen von Einsparpotenzialen in der Stadtverwaltung. „Rot-Pink muss diesen Belastungsautomatismus unverzüglich beenden. Die Wienerinnen und Wiener brauchen echte Entlastung und finanzielle Planbarkeit statt immer neuer Gebührenerhöhungen“, so Figl und Olischar abschließend.