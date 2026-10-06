Kardinal Müller ruft zum Marsch fürs Leben 2026 auf: Über 3.000 Teilnehmer in Wien erwartet

Wien (OTS) -

Am 10. Oktober 2026 um 13:30 findet in Wien die jährliche Lebensrechtsdemonstration statt. Kardinal Gerhard Ludwig Müller wendet sich im Vorfeld mit einer exklusiven Videobotschaft an die Öffentlichkeit: „Liebe Österreichinnen, liebe Österreicher und Damen und Herren! Brüder und Schwestern, kommen Sie bitte zum Marsch für das Leben in Wien“.

Der Kardinal betont darin die unantastbare Würde jedes Menschen „vom ersten Anfang der Zeugung an bis zum natürlichen Tod“. Er warnt davor, dass Ideologien entscheiden, „welches Leben lebenswert ist und welches Leben vernichtet werden darf“. An die Bürger richtet er den klaren Aufruf: „Machen Sie den Mund auf. Gehen Sie auf die Straße, bekennen Sie unseren Glauben, unsere Überzeugungen“.

Der Marsch fürs Leben ist eine friedliche, parteiunabhängige Kundgebung. Die Initiative setzt sich für den Schutz ungeborener Kinder sowie für mehr Unterstützung von Frauen und Familien und gegen Euthanasie ein. „Eine Gesellschaft zeigt ihre Stärke dort, wo sie Kinder willkommen heißt, ihre Mütter trägt und Menschen mit Behinderungen, Kranke sowie ältere Menschen nicht aus dem Blick verliert“, betonen die Veranstalter.