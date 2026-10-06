10.200 Quadratmeter Sonnenkraft für VIECON Messe Wien

Wien (OTS) -

Wo internationale Kongresse, Messen und Business Events stattfinden, setzt VIECON Messe Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, ab sofort einen weiteren bedeutenden Schritt zur Erhöhung des Anteils vor Ort erzeugter erneuerbarer Energie: Mit der Inbetriebnahme einer Photovoltaik-Dachanlage auf der Halle A Anfang Oktober wird nun ein wesentlicher Teil des Strombedarfs direkt vor Ort aus erneuerbarer Energie gedeckt.

Photovoltaik-Strom für die Veranstaltungslocation

Auf einer Dachfläche von 10.200 m² produzieren 5.100 Solarmodule jährlich rund 2.347 MWh[i] erneuerbaren Strom. Damit zählt die Anlage zu den größten innerstädtischen PV-Dachanlagen im österreichischen Veranstaltungsbereich und unterstreicht den Anspruch, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und den Ausbau erneuerbarer Stromerzeugung am Standort konsequent miteinander zu verbinden.

Die neue Anlage, die einer Größe von 15 internationalen Tennisturnierplätzen entspricht, verfügt über eine Leistung von 2,32 MWp[ii] und wird mehr als ein Viertel des jährlichen Stromverbrauchs erneuerbar produzieren[iii]. Es ist geplant, rund 80 Prozent[iv] des erzeugten Stroms unmittelbar im laufenden Betrieb des VIECON Centers zu nutzen, überschüssige Energie soll in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Durch diese Maßnahme werden jährlich rund 1.092 Tonnen CO₂[v] eingespart, was dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von rund 670 österreichischen Drei-Personen-Haushalten[vi] entspricht.

Wichtige Unterstützung zu den Klimazielen der Stadt Wien[vii]

„Große Dachflächen in der Stadt bieten enormes Potenzial für die Erzeugung erneuerbarer Energie. Mit der neuen Anlage am Dach des VIECON Centers wird dieses Potenzial konsequent genutzt. Die jährliche Stromproduktion zeigt, welchen Beitrag urbane Infrastruktur zur Energiewende leisten kann“, betont Vizebürgermeisterin Barbara Novak, die bei der Inbetriebnahme vor Ort war.

Auch die Wien Holding sieht das Projekt als wichtigen Baustein ihrer Nachhaltigkeitsstrategie[viii]. Oliver Stribl, Geschäftsführer der Wien Holding erklärt: „Die Verringerung von CO₂-Emissionen und die Unterstützung der Wiener Klimaziele haben für die Wien Holding eine hohe Priorität. Mit der Inbetriebnahme dieser Photovoltaik-Dachanlage startet ein Projekt, das aufgrund seiner Größe und Wirkung weit über den Standort hinaus Bedeutung hat und zum Ausbau erneuerbarer Stromerzeugung in Wien beiträgt.“

Investition in eine leistungsfähige Infrastruktur

Die neue Anlage ist Teil einer umfassenden Strategie zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur bei VIECON Messe Wien. Ziel ist es, Versorgungssicherheit und energieeffizientes Wirtschaften konsequent miteinander zu verbinden.

„Die Weiterentwicklung einer energieeffizienten Infrastruktur erfordert das intelligente Zusammenspiel verschiedenster Systeme. Mit der neuen Photovoltaik-Dachanlage entwickeln wir unsere Infrastruktur verantwortungsvoll weiter und schaffen zusätzliche Resilienz für einen der wichtigsten Veranstaltungsstandorte des Landes“, sagt VIECON Geschäftsführerin Katharina Weishaupt.

Entscheidender Wettbewerbsfaktor im internationalen Kongressgeschäft

Die steigenden Anforderungen internationaler Veranstalter:innen an eine Venue machen energieeffiziente und ressourcenschonende Infrastrukturmaßnahmen zunehmend zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor im Wettbewerb um Kongresse und Events.

„Wer heute internationale Kongresse und Business Events nach Wien holen möchte, muss nachhaltige Lösungen nachweisbar umsetzen. Veranstalter:innen erwarten konkrete Maßnahmen und belastbare Ergebnisse. Mit der PV-Dachanlage investieren wir deshalb in die Reduktion von CO₂-Emissionen sowie in die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des VIECON Centers und des Kongressstandorts Wien“, erklärt VIECON Geschäftsführerin Martina Candillo.

Erstes Green Meeting gleich zu Produktionsstart

Mit Beginn der Inbetriebnahme wurde die neue Anlage erstmals im Rahmen einer internationalen Großveranstaltung genutzt. Mit der EURETINA 2026, einem Kongress zur Netzhautforschung mit rund 9.000 Teilnehmer:innen, fand Anfang Oktober das erste durch das Österreichische Umweltzeichen zertifizierte „Green Meeting“ statt, bei dem der generierte Sonnenstrom zum Einsatz kam.

Das PV-Projekt markiert einen weiteren Schritt auf dem Weg, den Anteil erneuerbarer Stromerzeugung im VIECON Center zu erhöhen und die Transformation hin zu einer energieeffizienteren Veranstaltungsinfrastruktur aktiv voranzutreiben.

Die Bauarbeiten wurden zwischen März und September 2026 umgesetzt und sowohl Planung als auch öffentliche Bauaufsicht erfolgten durch die Firma KWI Engineers GmbH. Die Projektabwicklung übernahm die Wiener Infrastruktur Projekt GmbH, eine Schwestergesellschaft von VIECON. Die Investitionssumme beläuft sich auf rund 1,9 Millionen Euro und wurde durch die Messe Besitz GmbH finanziert, die ebenfalls zur Wien Holding gehört.

Faktenbox: VIECON Photovoltaik-Dachanlage Halle A

Inbetriebnahme: 1. Oktober 2026

Module: 5.100

Belegte Dachfläche: 10.200 m²

Installierte Leistung: 2,32 MWp [ix]

Stromproduktion: rund 2,347 MWh pro Jahr [x]

CO₂-Einsparung: rund 1.092 Tonnen pro Jahr [xi]

Versorgbare Haushalte: rund 670 Drei-Personen-Haushalte [xii]

Eigenverbrauchsquote: angestrebt wird eine Quote von 80 % [xiii]

Investitionssumme: rund 1,9 Mio. Euro

Über VIECON

Das Vienna Congress & Convention Center – VIECON Messe Wien – ist Österreichs größte Veranstaltungslocation und Teil der Wien Holding. Mit insgesamt 73.000 m² bietet VIECON flexible Räume und eine moderne technische Infrastruktur mitten in Wien. Ob Messe, Kongress oder Produktinszenierung: Hospitality steht im Mittelpunkt und macht die Venue zur idealen Wahl für nationale und internationale Veranstalter. VIECON schafft Erlebnisse, die bleiben – ganz im Sinne des Unternehmensmottos: „create unique memories“. Weitere Informationen auf vieconcenter.at

Pressefoto:

Das Foto zur Aussendung ist im Anhang sowie im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

[i] Die Ergebnisse sind durch eine mathematische Modellrechnung der Firma Valentin Software GmbH (PV*SOL Algorithmen) ermittelt worden. Die tatsächlichen Erträge der Solarstromanlage können aufgrund von Schwankungen des Wetters, der Wirkungsgrade von Modulen und Wechselrichtern sowie anderer Faktoren abweichen.

[ii] siehe Fußnote [i]

[iii] Bezugsjahr 2025

[iv] siehe Fußnote [i]

[v] Berechnungsmethodik: Erwartete Stromerzeugung x fossiler Verdrängungsmix: 2.347.000 kWh × 0,4653 kg CO₂/kWh = 1.092.059 kg CO₂ oder 1.092 Tonnen CO₂ pro Jahr, Quelle: Firma KWI Engineers GmbH

[vi] Quelle: WKO, Durchschnittsverbrauch: 3.500 kWh/Jahr, 2.347.000 kWh ÷ 3.500 kWh/Jahr= 670,57 Haushalte

[vii] Quelle: Wiener Sonnenstrom-Offensive

[viii] Quelle: Wien Holding - Nachhaltigkeit

[ix] siehe Fußnote [ii]

[x] wie Fußnote [i]

[xi] wie Fußnote [v]

[xii] siehe Fußnote [vi]

[xiii] siehe Fußnote [iv]