  • 06.10.2026, 10:19:02
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Grüne Wien/Ellensohn: Wiener Linien zahlten 1,9 Millionen zu viel für Häuser bei U-Bahn-Bau

Wien (OTS) - 

Den Ankauf von Wohnhäusern durch die Wiener Linien im Zuge der Vorbereitungen für die U5 haben die Grünen Wien durch den Wiener Stadtrechnungshof prüfen lassen. Es geht dabei um zwei Zinshäuser am Elterleinplatz und am Währinger Gürtel. Die Häuser wurden laut den Wiener Linien für den Bau von U-Bahn-Stationen benötigt.

„Beim Kauf der beiden Häuser saß der Geldbeutel der Wiener Linien sehr locker“, so der Vorsitzende des Stadtrechnungshof-Ausschusses, David Ellensohn. Denn der Stadtrechnungshofbericht kommt zu dem Ergebnis, dass die Kaufpreise „über den gutachterlich ermittelten Verkehrswerten“ lagen. Im Fall des Hauses am Elterleinplatz bezahlten die Wiener Linien sogar 7,4 Millionen Euro für ein Haus mit einem Verkehrswehrt von 6 Millionen Euro. „Das ist Steuergeld, das hier verschleudert wird“, so Ellensohn. Der Stadtrechnungshof empfiehlt zudem, bei der Festlegung des Verhandlungsspielraumes ein Abweichen vom ermittelten Verkehrswert zu begründen. „Die Stadt Wien tut gut daran, künftig bei Ankäufen von Immobilien sparsamer zu sein oder wenigstens transparente Begründungen für solche hohen Kaufpreise anzugeben“, so Ellensohn.

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