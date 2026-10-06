Wien (OTS) -

Die 21. Ausgabe des Möbel & Design Guide wurde am 5. Oktober im VIENNABallhaus präsentiert. Bereits zum 13. Mal wurden die Möbel & Design Guide Awards an herausragende Unternehmen des österreichischen Einrichtungsfachhandels verliehen. Neun Kategoriesieger und vier Sonderpreisträger wurden ausgezeichnet.

Noch nie waren Design, Produkte und Informationen so unmittelbar verfügbar wie heute. Doch mit der wachsenden Fülle des Angebots steigt auch das Bedürfnis nach Orientierung und bewusster Auswahl. Genau hier setzt der Möbel & Design Guide an. Seit beinahe 22 Jahren beobachten Autorin und Herausgeberin Anna M. Del Medico, Herausgeber Michael Stein und ihr Team die österreichische Einrichtungsszene sowie internationale Designtrends. Der soeben im medianet Verlag erschienen Möbel & Design Guide 2027 versteht sich als kuratierter Wegweiser durch die Welt des hochwertigen Wohnens. Er verbindet die unmittelbare Verfügbarkeit digitaler Informationen mit der konzentrierten und sinnlichen Erfahrung einer hochwertig gestalteten Printpublikation.

In neun zentralen Bereichen des Wohnens präsentiert der Guide aktuelle Entwicklungen, ausgewählte Produkte und Projekte sowie empfehlenswerte Designshops und Einrichtungshäuser. Im Mittelpunkt stehen gestalterische Qualität, handwerkliches Können, Innovationskraft und eine klare Haltung zu Design und Wohnkultur.

Möbel & Design Guide Awards 2027

Ein Höhepunkt der Präsentation am 5. Oktober im VIENNABallhaus war die Verleihung der 13. Möbel & Design Guide Awards. Ausgezeichnet wurden Unternehmen, die durch hohe Qualität, fundierte Beratung, individuellen Service sowie die Auswahl und Präsentation renommierter nationaler und internationaler Marken überzeugen.

Die Kategoriesieger 2027:

Möbel & Design: WOHNDESIGN MAIERHOFER – DESIGN BASE BRUNN, Brunn am Gebirge

Raumausstattung: TAPEZIERER BRANDNER, Wien

Küche: KÜCHENCENTER GUMPENDORF, Wien

Schlafen: LADENSTEIN, Graz

Bad & Wellness: KÖSE BADKULTUR, Wien

Outdoor: LIVINGGLAS, Trumau

Licht & Leuchten: MOLTO LUCE, Wels

Tischkultur: CUISINARUM, Wien

Multimedia: KREIL, Dornbirn

Darüber hinaus würdigten das Team des Möbel & Design Guide mit vier Sonderpreisen besondere unternehmerische Leistungen und Initiativen:

BEST BRANDS: MIELE EXPERIENCE CENTER WIEN 23

FLAGSHIP STORE: MOLTENI&C FLAGSHIP STORE, Wien

FAMILIENUNTERNEHMEN: BREITWIESER NATURAL STONES, Tulln

ARCHITEKTUR: MÜHLBÖCK KÜCHE.RAUM, Schloss Neuhaus, St. Martin im Mühlkreis

Der Möbel & Design Guide zeigt damit einmal mehr, dass Orientierung gerade in einer Zeit nahezu unbegrenzter Auswahl an Bedeutung gewinnt. Er macht jene Produkte, Projekte und Unternehmen sichtbar, die durch Qualität, Kompetenz und Leidenschaft für gutes Design überzeugen – online und in gedruckter Form.

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