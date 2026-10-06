Golf & Seen: 8 Plätze, 5 Seen und ein Herbst voller Möglichkeiten

Salzkammergut (OTS) -

Bei „Golf & Seen“ verbinden sich acht Golfplätze, fünf Seen, 18 Golfhotels und 2 Regionen, die gerade im Herbst ihre Stärken ausspielen: Das Salzkammergut und das Salzburger Land.

Golfen, wenn es am schönsten ist: Im Herbst sind die Plätze ruhiger und die Temperaturen angenehmer. Dazu kommt die Farbenpracht, die klare Sicht und manchmal eine ordentliche Portion Wind als zusätzlicher Mitspieler.

Acht Plätze – keine Langeweile: Vom 9-Loch-Platz bis zum 18-Loch-Championship-Course reicht die Auswahl. Zu den Golf & Seen Golfplätzen gehören: der Golfclub am Attersee, GC Am Mondsee, GC Drachenwand, GC Gut Altentann, GC Regau Attersee-Traunsee, Golfclub Salzburg, GC Salzkammergut Bad Ischl und GC Waldhof. Obwohl sie alle nahe beieinander sind, bieten sie ganz unterschiedliche Golferlebnisse.

Fünf Seen gleich dazu: Attersee, Mondsee, Fuschlsee, Wolfgangsee und Traunsee liegen mitten in der Golf & Seen Region. Damit beginnt das Urlaubserlebnis nicht erst am ersten Abschlag. Eine Bootstour, eine Wanderung, eine Radtour oder einfach nur die schöne Landschaft genießen. Die Kombination aus Bewegung und Natur macht den Herbst hier besonders vielseitig.

18 Golfhotels für die entspannte Auszeit: Nach 18 Loch wartet je nach Hotel Wellness, Sauna, Pool oder einfach ein gemütlicher Platz zum Abschalten. Dazu kommt die regionale Küche, die im Herbst besonders viele kulinarische Schmankerl liefert.

Golf & Seen ist für alle, die im Herbst nicht nur Golf spielen, sondern aus ihrer Runde gleich einen ganzen Urlaub machen. Weitere Informationen, Angebote und die kostenlose Golf & Seen Broschüre unter: www.golfundseen.at