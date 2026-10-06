Taucher (SPÖ)/Arapović (NEOS) zu Regierungsmonitor: Weitere Projekte für ein lebenswertes Wien umgesetzt

Wien (OTS) -

Die rot-pinke Aufschwungskoalition hält Kurs: Seit dem letzten Update des Wiener Regierungsmonitors im Juni dieses Jahres wurden 24 Projekte neu abgeschlossen, weitere 25 gingen neu in Umsetzung. Der aktualisierte Regierungsmonitor weist 108 der über 1.000 Vorhaben als vollständig umgesetzt aus, 494 weitere Projekte befinden sich in Umsetzung.

„Das aktuelle Update des Regierungsmonitors zeigt ganz klar: Wir in Wien halten Wort. Das Regierungsprogramm ist unser Fahrplan für ein lebenswertes, leistbares und nachhaltiges Wien, den wir Station für Station abarbeiten. Mit der Wohnungsvergabe NEU machen wir den Zugang zu leistbarem Wohnen gerechter und einfacher. Bereits 13.500 Wiener Wohn-Tickets sind ausgestellt, Alleinerziehende, junge Wiener*innen und Familien mit zu wenig Platz, werden nach dem neuen Vergabesystem besonders berücksichtigt. Auch beim Öffi-Ausbau setzen wir unseren Weg konsequent fort. Die verlängerte Straßenbahnlinie 18 verknüpft auf 3,1 Kilometern mit sieben neuen Haltestellen fünf U-Bahn-Linien. Rund sechs Millionen Fahrgäste im Jahr profitieren von Bim-Strecken, die Bezirke direkt miteinander verbinden, statt alle Wege über das Zentrum zu führen“ , betont SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher.

Besonderes Augenmerk lag im vergangen Quartal auf Projekten, die den Wiener Wohnbau, die Mobilität und die Bildung betreffen.

„Wien soll eine Stadt sein, in der jedes Kind Platz zum Spielen, Entdecken und gemeinsamen Aufwachsen hat. Genau dafür stehen inklusive Erlebnis-Spielplätze wie im Rudolf-Bednar-Park in der Leopoldstadt, im Walter-Kuhn-Park in Favoriten, im Ludwig-Zatzka-Park in Penzing oder im Donaupark in der Donaustadt. Mit barrierefreien Zugängen, vielfältigen Spielmöglichkeiten und Angeboten für unterschiedliche Bedürfnisse schaffen wir Orte, die allen Familien offenstehen. Das ist gelebte sozialdemokratische Stadtpolitik: Lebensqualität darf keine Frage des Einkommens sein. Unser Anspruch bleibt ein leistbares, lebenswertes und enkelgerechtes Wien für alle“ , so Taucher.

„Mit dem Regierungsmonitor machen wir unsere Arbeit in der Koalition für alle sichtbar. Man sieht sofort, welche Projekte wir schon erledigt haben und wo wir gerade mit vollem Einsatz anpacken. Wir wollen die Stadt jeden Tag ein Stück besser machen – und zwar so, dass es bei den Menschen auch ankommt. Dass jeder online mitverfolgen kann, wo wir gerade stehen, gehört für uns zu einer transparenten und offenen Politik einfach dazu“ , so NEOS-Klubobfrau Selma Arapović.

Wohnen: Wohnungsvergabe NEU umgesetzt

Ein Meilenstein für leistbares Wohnen wurde erst im September mit der Wohnungsvergabe NEU umgesetzt. Ihr Kernstück ist ein transparentes Bonuspunkte-System. Wer die allgemeinen Zugangskriterien erfüllt, erhält ein Wiener Wohn-Ticket für Gemeindewohnungen und geförderte Wohnungen, Lebenslagen mit besonders hohem Wohnbedarf werden noch stärker berücksichtigt. Der bewährte Wien-Bonus bleibt erhalten, wer länger in Wien lebt, profitiert.

„Leistbares Wohnen ist das Herzstück unserer sozialdemokratischen Politik. Mit der Wohnungsvergabe NEU landen Gemeindewohnungen und geförderte Wohnungen noch treffsicherer dort, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Gleichzeitig sorgt der Wien-Bonus dafür, dass sich Verbundenheit mit unserer Stadt auszahlt“ , betont Taucher.

Mobilität und Klima: Neue Öffi-Tangente

Die Straßenbahnlinie 18 ist bis zum Stadion verlängert und schafft somit eine neue tangentiale Verbindung mit direktem Anschluss an die U2. Außerdem wurde das Citybusnetz optimiert, um umliegende Bezirke besser anzubinden. Darüber hinaus wurde es im Zuge der Verkehrsberuhigung der Inneren Stadt angepasst.

„Mit der Verlängerung der Linie 18 verknüpfen wir fünf U-Bahn-Linien, zwei Hauptbahnhöfe und das Stadion – das spart rund sechs Millionen Fahrgästen im Jahr täglich Zeit und entlastet unsere Straßen. In genau diesem Tempo setzen wir auch Projekte für den Rad- und Fußverkehr um: Mit dem Spatenstich zwischen Schottentor und Franz-Josefs-Kai haben wir die Umgestaltung des Ringradwegs begonnen, damit Fußgängerinnen, Fußgänger und Radfahrende auf der Innenseite deutlich mehr Platz und Sicherheit bekommen“ , so NEOS-Klubobfrau Selma Arapović.

Bildung: Chancen von Anfang an

Mit dem neuen berufsbegleitenden Lehrgang „Frühkindliche sprachliche Bildung für Assistenzkräfte im Kindergarten“ ist ein weiterer Baustein für Deutsch im Kindergarten gestartet. Außerdem werden Workshops und Gruppentrainings zur Gewaltprävention für Jugendliche von dem Verein Cult angeboten.

„Beste Bildung fängt nicht erst in der Schule an, sondern schon im Kindergarten. Sprache ist der Schlüssel für alles, deshalb helfen wir unseren Assistenzkräften gezielt dabei, die Kleinsten beim Deutschlernen zu unterstützen. Zusammen mit den Workshops gegen Gewalt sorgen wir dafür, dass unsere Kinder sicher aufwachsen und ihre Talente voll nutzen können. Das schafft echte Chancengerechtigkeit von Tag eins an“ , so NEOS-Klubobfrau Selma Arapović.

„Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt und genau deshalb ruhen wir uns nicht auf unseren bisherigen Erfolgen aus. Ein großes Dankeschön gilt den Mitarbeiter*innen der Magistratsabteilungen und der städtischen Unternehmen, die diese Fortschritte mit viel Engagement möglich machen. Gemeinsam mit unserem Koalitionspartner arbeiten wir weiter daran, unsere Stadt noch lebenswerter zu gestalten“ , so Taucher abschließend.

24/7-Service ist online und öffentlich

Der Regierungsmonitor ist rund um die Uhr abrufbar und macht Fortschritt transparent nachvollziehbar. Alle Projekte sind farblich gekennzeichnet: Weiß steht für geplante Vorhaben, Gelb für laufende Umsetzung und Grün für bereits abgeschlossene Maßnahmen. Umgesetzte Projekte sind zusätzlich mit weiterführenden Links versehen, über die detaillierte Informationen und Inhalte abrufbar sind.

Website: https://www.wien.gv.at/spezial/regierungsmonitor2025/