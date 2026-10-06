Jubiläum im Landesklinikum Baden: Zehn Jahre Neubau

St. Pölten (OTS) -

Ein besonderer Meilenstein für das Landesklinikum Baden: Vor zehn Jahren wurde mit dem Neubau des Landesklinikums Baden ein neues Kapitel in der Geschichte des Hauses aufgeschlagen. Am 12. September 2016 feierlich eröffnet, nahm das moderne Krankenhaus noch im selben Monat den Betrieb auf. Das zehnjährige Jubiläum bot nun Gelegenheit, auf die Entwicklung der vergangenen Jahre zurückzublicken und zugleich nach vorne zu schauen.

Anlässlich zehn Jahre Neubau fand im Landesklinikum Baden eine Jubiläumsveranstaltung statt. Dabei wurde gemeinsam auf die vergangenen zehn Jahre zurückgeblickt, der aktuelle Stand beleuchtet und ein Blick auf die Zukunft des Hauses geworfen. „Gemeinsam mit dem Landesklinikum Mödling stellt das Landesklinikum Baden in einer der bevölkerungsreichsten Regionen Österreichs eine hochwertige medizinische Versorgung sicher. Eine moderne Infrastruktur, hochspezialisierte medizinische Leistungen und ein engagiertes Team schaffen optimale Voraussetzungen für eine bestmögliche Versorgung. Zum Jubiläum gratuliere ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich und danke ihnen für ihren täglichen Einsatz für die Patientinnen und Patienten“, betonte Landesrat Anton Kasser im Rahmen seiner „Visite“ anlässlich des Jubiläums.

Der Klinikverband Baden-Mödling leistet am Standort Baden mit über 440 Betten, sechs hochmodernen OP-Sälen und einer Ausstattung auf dem neuesten Stand der Medizin einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheitsversorgung in Niederösterreich. „Der Neubau hat vor zehn Jahren die räumlichen Voraussetzungen für eine moderne Gesundheitsversorgung geschaffen. Seither wurde dieser Rahmen mit medizinischer Kompetenz, Innovation und vor allem mit dem Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefüllt. Für uns ist dieses Jubiläum deshalb nicht nur ein Anlass zurückzublicken, sondern vor allem ein Auftrag, die Gesundheitsversorgung in der Thermenregion gemeinsam weiterzuentwickeln“, so die Geschäftsführerin der Gesundheit Thermenregion GmbH Dr. Silvia Bodi, MSc.

„Die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer medizinischen Schwerpunkte ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Damit stellen wir sicher, dass unsere Patientinnen und Patienten auch in Zukunft von einer qualitätsvollen Versorgung nach den aktuellen medizinischen und pflegerischen Standards profitieren“, so die Klinikleitung des Landesklinikums Baden-Mödling.

Weitere Informationen: Landesklinikum Baden-Mödling, Gudrun Wittmann, Tel.: 0676/85855 31540, E-Mail: [email protected]