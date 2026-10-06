  • 06.10.2026, 10:03:03
  • /
  • OTS0055

FPÖ – Resch: Rot-pinke Klimastrategien ohne Kontrolle sind teure Blindflüge

Aufbrechen von Hitzeinseln darf nicht nur ideologisch motivierte Parkplatzvernichtung sein

Wien (OTS) - 

„Die rot-pinke Stadtregierung produziert Klimastrategien, Konzepte und Roadmaps am laufenden Band, weiß aber offenbar nicht einmal ausreichend, ob ihre eigenen Maßnahmen tatsächlich wirken“, kritisiert der Stadtwerkesprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Klemens Resch, die Feststellungen des Wiener Stadtrechnungshofes zu den Maßnahmen zur Vermeidung von lokalen Hitzeinseln.

Besonders schwer wiegt für Resch, dass es kein eigenes Hitzemonitoring besonders exponierter öffentlicher Räume gibt und der konkrete Beitrag der Gestaltungsplanungen zur Klimaresilienz nicht ausreichend dokumentiert wird. Auch der Versuch, eine Datenbank zur laufenden Kontrolle der Maßnahmen einzurichten, wurde wieder eingestellt. Dazu kommen fehlende Statistiken, nicht verschriftlichte Arbeitsabläufe und fehlende Kennzahlen zur Erfolgskontrolle.

„Klimapolitik kann nicht darin bestehen, ohne Maß und Ziel Parkplätze zu vernichten, Straßen umzubauen und dafür Millionen auszugeben. Wenn die Stadt gleichzeitig nicht einmal ausreichend messen und dokumentieren kann, welchen konkreten Effekt diese Maßnahmen auf Hitze und Stadtklima haben, wird Klimapolitik zum teuren Blindflug. Jeder Eingriff in den öffentlichen Raum muss einen nachvollziehbaren Nutzen haben und darf nicht zum ideologischen Selbstzweck werden“, so Resch.

Dass bei einzelnen Projekten selbst relevante klimatologische Faktoren wie Kaltluftabflussbahnen nicht nachweislich berücksichtigt wurden, macht die Kritik für Resch besonders deutlich: „Was die Wiener Stadtregierung hier macht ist keine Klimapolitik. Es braucht klare Ziele, messbare Ergebnisse und eine transparente Kosten-Nutzen-Kontrolle. Die Wiener haben sich eine Stadtplanung mit Hausverstand verdient und keinen ideologischen Klimakommunismus.“

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright