Waldorftag 2026

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Herzliche Einladung zum Österreichischen Waldorftag

Am Samstag, 17. Oktober 2026 findet der Österreichische Waldorftag statt. Damit bietet sich österreichweit die Gelegenheit, teilnehmende Waldorfeinrichtungen zu besuchen und sich selbst vor Ort ein Bild zu machen, wie Lernen erfolgreich und freudvoll gelingen kann. Aktuell sind 19 Waldorfschulen und 37 Waldorfkindergärten unter dem Dach des Waldorfbunds Österreich versammelt.