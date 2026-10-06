AVISO: Einladung zum 5. Verbrauchertalk der AK Niederösterreich am 13. Oktober 2026: Bezahlen zwischen Komfort und Risiko

St. Pölten (OTS) -

Bargeld, Karte oder Smartphone: Noch nie hatten Konsument:innen so viele Möglichkeiten zu bezahlen. Und die Entwicklung geht rasant weiter. Künftig könnten sogar KI-Agenten Zahlungen abwickeln. Was bringt das für Konsument:innen? Mehr Komfort und Freiheit? Neue Risiken und Kosten? Wie müssen neue Spielregeln für die Bezahlwelt der Zukunft aussehen? Und: Wie lässt sich sicherstellen, dass in einer zunehmend digitalen Bezahlwelt niemand auf der Strecke bleibt?

Diesen Fragen widmet sich der 5. Verbrauchertalk der AK Niederösterreich. AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser eröffnet dazu am Dienstag, dem 13. Oktober 2026, um 9 Uhr. In weiterer Folge werden Expert:innen aus Finanzwirtschaft, Handel, Wissenschaft, Finanzmarktaufsicht und Konsumentenschutz aktuelle und künftige Zahlungsinstrumente, Chancen und Risiken für Konsument:innen und Unternehmen beleuchten und der Frage nachgehen, wie die Art des Bezahlens unsere Kaufentscheidungen beeinflusst.

Vorträge und eine Keynote liefern unterschiedliche Perspektiven auf die Chancen und Herausforderungen einer Bezahlwelt im Wandel. Anschließend werden gemeinsam zentrale Fragen diskutiert.

Gäste:

· Mag. Wolfgang Haunold, Oesterreichische Nationalbank

· Mag. Christoph Heinzle, Unzer Austria GmbH

· Mag. Gerald Kühberger, MA, Handelsverband Österreich

· Dr. Georg Tuder, Finanzmarktaufsichtsbehörde

· Dr.in Petra Leupold, LL.M., Verein für Konsumenteninformation

· Prof.in Dr.in Julia Pitters, IU Internationale Hochschule

Vertreter:innen der Medien sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen. Wir bitten um Anmeldung.

Alle Infos und genaues Programm: https://noe.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/konsument/Save-the-Date-Verbrauchertalk-2026.html

5. Verbrauchertalk der AK Niederösterreich

Datum: 13.10.2026, 09:00 Uhr - 13.10.2026, 13:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Arbeitnehmer:innen-Zentrum

AK-Platz 1

3100 St. Pölten

Österreich