Vom Pilotprojekt in den Regelbetrieb: Augsburger Ingenieurbüro Roschiwal setzt auf KoAssist des Wiener KI-Startups Soneo AI

Wien (OTS) -

Das Ingenieurbüro Roschiwal + Partner Ingenieur GmbH aus Augsburg setzt KoAssist, die KI-Plattform des Wiener Startups Soneo AI, seit Oktober 2026 im Regelbetrieb ein. KoAssist unterstützt die Ingenieur:innen von Roschiwal dabei, das Wissen aus früheren Projekten schneller wiederzufinden. Soneo AI ist Co-Worker im Coworking Hub der AI Factory Austria AI:AT in Wien-St. Marx. In den nächsten Wochen stellt die AI Factory Austria AI Startups und Co-Workers vor, die mit AI:AT wachsen und ihre Erfahrung in die Community zurückgeben.

Antworten mit Quelle statt Suche in Ordnern

In Konstruktionsabteilungen und Ingenieurbüros liegt wertvolles Wissen in Zeichnungen, Projektunterlagen, Normen und E-Mails, verteilt über viele Jahre. Genau hier setzt Soneo AI an: Konstrukteur:innen sollen ihre Zeit mit Konstruieren verbringen, nicht mit der Suche nach diesem Wissen.

Bei Roschiwal formulieren die Ingenieur:innen ihre Frage im Chat, statt sich durch Ordnerstrukturen zu klicken. Als Antwort erhalten sie die passenden Textstellen aus Projektunterlagen, Zeichnungen und Normen, jeweils mit Quellenangabe. Was davon fachlich relevant ist, entscheidet das Team. Im Alltag nutzt Roschiwal KoAssist vor allem für die Recherche in früheren Projekten und beim Start neuer Projektierungen.

„ Unsere Stärke ist die Erfahrung unserer Ingenieure aus vielen Jahren Projektarbeit. KoAssist hilft uns, dieses Wissen schneller wiederzufinden, und jede Antwort ist mit Quelle nachvollziehbar. Für uns ist das erst der Anfang. Wir wollen mit Soneo gemeinsam herausfinden, wo KoAssist unser Team noch unterstützen kann. “ René Hedrich, Geschäftsführer, Roschiwal + Partner Ingenieur GmbH

Vom Pilotkunden zum Entwicklungspartner

Der Pilot war von Beginn an keine Einbahnstraße: Was die Ingenieur:innen von Roschiwal im Alltag brauchten, floss in regelmäßigen Gesprächen in die Weiterentwicklung von KoAssist ein. Heute versteht sich das Ingenieurbüro als Entwicklungspartner von Soneo AI, und die Zusammenarbeit geht weiter: Als Nächstes kommen die laufenden Projektordner dazu, und das Team erprobt die neue Zeichnungsprüfung. Ende September besuchte Soneo-CEO Andreas Schaubmaier Roschiwal in Augsburg.

„ Bei unserem Besuch in Augsburg hat man gesehen, wie viel Erfahrung in einem Ingenieurbüro wie Roschiwal steckt. Unsere Aufgabe ist, diese Erfahrung im Alltag schneller greifbar zu machen. Dass Roschiwal nach sechs Monaten Pilotphase in den Regelbetrieb geht und mit uns neue Module testet, zeigt uns, dass das gelingt. “ Andreas Schaubmaier, CEO, Soneo AI

Von der Wissenssuche zur Plattform für die Konstruktion

Nach Angaben von Soneo AI ist die Wissenssuche von KoAssist bei Kunden bereits im produktiven Einsatz und bildet den ersten Baustein der Plattform für Konstruktionsabteilungen im Maschinenbau. Seit September 2026 wird die Zeichnungsprüfung im Praxiseinsatz erprobt: Sie unterstützt dabei, technische Zeichnungen vor der Freigabe auf Vollständigkeit, Konsistenz und die Konstruktionsrichtlinien des jeweiligen Kunden zu prüfen. Die Freigabe selbst bleibt beim Team. In Entwicklung ist die Gleichteilsuche: Sie soll vor einer Neukonstruktion helfen, ähnliche Bauteile im Bestand zu finden und Dubletten zu vermeiden. Beide Module entwickelt Soneo AI derzeit mit Pilotkunden weiter.

Die Plattform läuft laut Soneo AI auf Servern in Deutschland, die KI-Modelle werden über europäische Infrastruktur betrieben. Größere Kunden können KoAssist auch im eigenen Haus (On-Premise) nutzen. Zu den zahlenden Kunden von Soneo AI zählen Unternehmen aus Maschinenbau und Konstruktion in Österreich und Deutschland.

Austausch im AI:AT Coworking Hub

Soneo AI zählt zu den ersten Teams, die in den Coworking Hub der AI Factory Austria AI:AT eingezogen sind, und ist seither Teil einer Community, die inzwischen auf über 200 Co-Workers angewachsen ist. Gegründet im Juli 2025 in Wien, startete das Team als KI-Agentur. Kurz darauf folgte der Schritt zum eigenen Produkt: Gemeinsam mit dem Sondermaschinenbauer GISCON aus Oberösterreich begann das Team, KoAssist zu entwickeln.

Im Hub arbeitet Soneo AI heute neben Teams aus ganz unterschiedlichen Bereichen, viele davon in einer ähnlichen Phase zwischen erstem Produkt und ersten Kunden. Die Teams geben ihre Erfahrungen auch weiter, etwa in Community-Formaten, Trainings und Veranstaltungen: Soneo AI zeigte KoAssist im März 2026 im Executive Track „KI in der Praxis“ der AI Factory Austria AI:AT und leitete im Mai 2026 beim Open House zur ViennaUP einen Workshop zum Bau eines ersten KI-Agenten. Produkt, Entwicklung, Einführung beim Kunden und Kundenbeziehungen liegen bei den Teams selbst.

„ Soneo AI ist von Anfang an Teil unseres Coworking Hubs, und es freut uns zu sehen, wie aus einer jungen KI-Agentur ein Produkt geworden ist, mit dem ein Ingenieurbüro in Deutschland jetzt im Alltag arbeitet. Besonders schätze ich, dass KoAssist die Erfahrung der Ingenieur:innen in den Mittelpunkt stellt. Genau so verstehen wir vertrauenswürdige KI: als Unterstützung für Menschen, die Verantwortung tragen. “ Karl Kugler, Co-Lead, AI Factory Austria AI:AT

„ Dass ein Wiener Startup mit KI aus Österreich ein Ingenieurbüro in Deutschland überzeugt, zeigt, was in unserem Ökosystem entsteht. Entscheidend ist für uns, dass die Verantwortung beim Menschen bleibt und das Wissen dort, wo es entstanden ist. “ Markus Stöhr, Co-Lead, AI Factory Austria AI:AT

Ausblick

In den kommenden Monaten wollen Roschiwal und Soneo AI gemeinsam weitere Einsatzfelder im Arbeitsalltag erschließen. Langfristig will Soneo AI KoAssist zu einer KI-Plattform für den europäischen Maschinenbau ausbauen. Die Vision von Soneo AI: Kein Bauteil soll zweimal konstruiert, keine Lösung zweimal gesucht werden, und das Erfahrungswissen eines Unternehmens soll bei den Menschen verfügbar sein, die konstruieren.

Über Soneo AI

Die Soneo AI GmbH wurde im Juli 2025 in Wien von Andreas Schaubmaier (CEO), Lukas Ebermann (CTO) und Yanik Yeganehfar (COO) gegründet. Das Unternehmen entwickelt KoAssist, eine KI-Plattform für Konstruktionsabteilungen im Maschinenbau. Konstrukteur:innen fragen per Chat und bekommen Antworten aus Zeichnungen, Dokumentationen, Normen und E-Mails, mit Quellenangabe. Module für die Zeichnungsprüfung und die Gleichteilsuche sind in Erprobung bzw. in Entwicklung. Soneo AI ist Co-Worker im Coworking Hub der AI Factory Austria AI:AT.

Weitere Informationen: www.soneo.ai

Über Roschiwal + Partner

Die Roschiwal + Partner Ingenieur GmbH ist ein Ingenieurbüro für Entwicklung und Konstruktion im Maschinen- und Anlagenbau mit Standorten in Augsburg und Berlin. Seit 1984 begleitet das Unternehmen seine Kunden von der Konzeptphase über Konstruktion, Berechnung und Simulation bis zur technischen Dokumentation und Inbetriebnahme. Zu den Schwerpunkten zählen unter anderem Sondermaschinenbau, Werkzeug- und Verpackungsmaschinen, Automatisierung und Medizintechnik.

Weitere Informationen: www.roschiwal.de

Über die AI Factory Austria AI:AT

Die AI Factory Austria AI:AT ist Österreichs nationale AI Factory im Rahmen des EuroHPC Joint Undertaking. Sie wird gemeinsam vom AIT Austrian Institute of Technology und Advanced Computing Austria (ACA) geleitet und durch ein österreichweites Konsortium umgesetzt.

Die Partner im Konsortium sind: TU Wien, Universität Wien, Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Universität Innsbruck, TU Graz, Johannes Kepler Universität Linz (JKU), Institute of Science and Technology Austria (ISTA), die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), INiTS, Vienna's High-Tech Incubator, sowie EODC, Earth Observation Data Centre for Water Resources Monitoring GmbH.

AI:AT kombiniert KI-optimierte Hochleistungsinfrastruktur mit einem physischen Hub und unterstützt Organisationen aus Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung und angewandter Forschung als marktneutraler, unabhängiger Zugangspunkt entlang der KI-Reise, vom ersten Use Case bis zur praktischen Umsetzung.

Weitere Informationen: https://ai-at.eu

Funding Acknowledgement

Die AI Factory Austria AI:AT wird durch das European High-Performance Computing Joint Undertaking (JU) im Rahmen des Fördervertrags Nr. 101253078 kofinanziert. Das Joint Undertaking wird unterstützt durch das Horizon-Europe-Programm der Europäischen Union sowie Österreich (BMIMI/FFG).