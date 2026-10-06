ÖVP Frauen: Mutterschutz nach Schwangerschaftsverlust muss Schutz und Wahlfreiheit bieten

Wien (OTS) -

Die ÖVP Frauen unterstützen den Vorschlag von Familienministerin Claudia Bauer für einen gestaffelten Mutterschutz nach einem Schwangerschaftsverlust. Claudia Bauer fordert nach deutschem Vorbild einen gestaffelten Mutterschutz schon ab der 13. Schwangerschaftswoche und unabhängig vom Gewicht des verlorenen Kindes. „Der Verlust eines Kindes ist immer ein schwerer Schicksalsschlag und eine enorme körperliche und seelische Belastung. Frauen brauchen Zeit, um sich zu erholen und wieder Kraft zu schöpfen. Mutterschutz nach einem Schwangerschaftsverlust darf daher nicht davon abhängen, ob das verlorene Kind wenige Gramm mehr oder weniger wiegt. Es ist der gleiche Verlust, der gleiche Schmerz“, unterstützt die geschäftsführende Bundesleiterin der ÖVP Frauen, Margreth Falkner, den Vorschlag der Familienministerin.

Zudem soll es eine Opt-out-Möglichkeit geben, die es Frauen erlaubt, auf eigenen, ausdrücklichen Wunsch vor Ablauf der Schutzfrist wieder zu arbeiten. „Jede Frau geht anders mit einem solchen Verlust um. Manche brauchen Rückzug und Ruhe, anderen hilft der vertraute Alltag. Frauen sollen daher selbst entscheiden können, was ihnen in dieser Ausnahmesituation am meisten hilft. Die Opt-out-Option verbindet verlässlichen Schutz mit echter Wahlfreiheit“, unterstreicht Ministerin Klaudia Tanner, designierte Bundesleiterin der ÖVP Frauen. Die ÖVP Frauen fordern eine rasche gesetzliche Verankerung. Betroffene Frauen brauchen einen klaren Anspruch auf Schutz und Erholung, ohne diesen erst vor Gericht durchsetzen zu müssen, so Falkner und Tanner abschließend.