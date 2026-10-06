Tiefe Betroffenheit über das Ableben von Andrea Kdolsky

Wien (OTS) -

Mit tiefer Bestürzung haben wir die Nachricht vom Ableben von Frau Dr. Andrea Kdolsky vernommen.

Ihre offene Persönlichkeit und ihr unermüdliches Engagement für das österreichische Gesundheitswesen waren beachtenswert. Sie hat oft klare Worte gefunden und sich nie gescheut, auch unbequeme Fragen anzusprechen. In den vergangenen Jahren hat sie auch persönlich große Stärke gezeigt.

Die ehemalige Gesundheits- und Familienministerin und Ärztin hatte ihre Krebserkrankung bereits zuvor öffentlich gemacht. Nun ist sie der Krankheit im Alter von 63 Jahren erlegen.

In die Regierung hatte die Ärztin und Personalvertreterin vor fast 20 Jahren die ÖVP entsandt, später stellte sie ihre Expertise den Neos zur Verfügung. Kdolsky war als streitbare und wortgewaltige Interessensvertreterin bekannt geworden. Unter anderem war die Anästhesistin Vorsitzende der Hochschullehrer-Gewerkschaft. Später war sie Geschäftsführerin der niederösterreichischen Landeskliniken-Holding.

Noch heuer war sie im Auftrag des Landes Burgenland in der Planung eines Zentrums für Menschen mit Krebserkrankungen tätig.

Viele MTD-Kolleg:innen der Berufe Biomedizinische Analytik, Diätologie, Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, Orthoptik und Radiologietechnologie haben ihre Leidenschaft, ihr Engagement und ihre Offenheit geschätzt und persönlich kennengelernt.

Andrea Kdolsky hat vorgelebt, dass Veränderung dort beginnt, wo Verantwortung übernommen, Missstände benannt und Gespräche auch dann geführt werden, wenn sie unangenehm sind.

Ihr Wirken hat nachhaltige Spuren hinterlassen. Ihr Engagement wird weiterwirken.

Gerade in solchen Momenten wird deutlich wie sehr ein Mensch Teil eines größeren Ganzen ist – eingebettet in Kolleg:innen, Weggefährten, Familie und Freundschaften. Für sie alle bedeutet dieser Abschied einen schmerzlichen Einschnitt.

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt all ihren Angehörigen und ihren Wegbegleiter:innen.

In tiefer Traurigkeit und doch glücklich mit Andrea Kdolsky viele Gesundheitsthemen bearbeitet zu haben

Mag. Gabriele Jaksch

Präsidentin MTD-Austria

Über MTD-Austria

MTD-Austria, der Dachverband der gehobenen medizinisch-therapeutisch-diagnostischen Gesundheitsberufe Österreichs, vertritt die gemeinsamen Interessen der österreichweit rund 44.000 Berufsangehörigen der sieben Mitglieder Biomed Austria, Diaetologie Austria, Ergotherapie Austria, logopädieaustria, orthoptik austria, Physio Austria und rtaustria.