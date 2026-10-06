Einladung Pressegespräch: Allianz für eine zukunftsfähige Patient:innenversorgung - Rettungsdienst und Pflege denken Versorgung weiter

Wien (OTS) -

Wien – Österreichs Notfallversorgung steht unter Druck: steigende Einsatzzahlen, belastete Notaufnahmen und fehlende Versorgungswege führen zu unnötigen Transporten, Wartezeiten und Doppelgleisigkeiten. Der Bundesverband Rettungsdienst BVRD.at und der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) legen daher gemeinsam fünf konkrete Schritte für eine zukunftsfähige, patient:innenorientierte Notfallversorgung vor.

Im Mittelpunkt stehen eine zeitgemäße Ausbildung von Sanitäter:innen, bedarfsgerechte Versorgungswege, bessere Durchlässigkeit zwischen Gesundheitsberufen, verbindliche digitale Übergaben zwischen Rettungsdienst und Notaufnahme sowie geeignete Finanzierungsmodelle.

Freitag, 9. Oktober 2026, 10:00 bis 11:00 Uhr

Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Clemens Kaltenberger, Präsident, BVRD.at

Mag. Elisabeth Potzmann, Präsidentin, ÖGKV

Florian Zahorka, BA MA, Vorstandsmitglied, BVRD.at

Matthias Hellmair, MBA, Bundesexpert:innengruppe Notfallpflege, ÖGKV

Die Teilnahme ist vor Ort oder online möglich.

Infos & Anmeldung