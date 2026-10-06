  • 06.10.2026, 09:33:32
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Einladung Pressegespräch: Allianz für eine zukunftsfähige Patient:innenversorgung - Rettungsdienst und Pflege denken Versorgung weiter

BVRD.at und ÖGKV präsentieren fünf Schritte für eine bessere Notfallversorgung

Wien (OTS) - 

Wien – Österreichs Notfallversorgung steht unter Druck: steigende Einsatzzahlen, belastete Notaufnahmen und fehlende Versorgungswege führen zu unnötigen Transporten, Wartezeiten und Doppelgleisigkeiten. Der Bundesverband Rettungsdienst BVRD.at und der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) legen daher gemeinsam fünf konkrete Schritte für eine zukunftsfähige, patient:innenorientierte Notfallversorgung vor.

Im Mittelpunkt stehen eine zeitgemäße Ausbildung von Sanitäter:innen, bedarfsgerechte Versorgungswege, bessere Durchlässigkeit zwischen Gesundheitsberufen, verbindliche digitale Übergaben zwischen Rettungsdienst und Notaufnahme sowie geeignete Finanzierungsmodelle.

Freitag, 9. Oktober 2026, 10:00 bis 11:00 Uhr
Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

  • Clemens Kaltenberger, Präsident, BVRD.at
  • Mag. Elisabeth Potzmann, Präsidentin, ÖGKV
  • Florian Zahorka, BA MA, Vorstandsmitglied, BVRD.at
  • Matthias Hellmair, MBA, Bundesexpert:innengruppe Notfallpflege, ÖGKV

Die Teilnahme ist vor Ort oder online möglich.
Infos & Anmeldung

Rückfragen & Kontakt

Bundesverband Rettungsdienst BVRD.at
Europaplatz 4 | 4020 Linz
T: +43 732 205 286 | M: +43 676 912 2819
E-Mail: [email protected] | Website: https://www.bvrd.at

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