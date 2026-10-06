Beim Teutates! Kult-Klassiker "Asterix erobert Rom" feiert 50. Jubiläum

Berlin (OTS) -

Am 20. Oktober 1976 kam eine der berühmtesten Szenen der Popkulturgeschichte in die französischen Kinos: die Suche nach dem Passierschein A 38 im "Haus, das Verrückte macht". Vor 50 Jahren feierte der Zeichentrick-Meilenstein "Asterix erobert Rom" seine Premiere und begeisterte Generationen von Comic- und Kinofans bis heute. Zum runden Jubiläum widmet Story House Egmont dem unsterblichen Abenteuer eine hochwertige, erweiterte Jubiläumsausgabe, die tief in die Entstehungsgeschichte des Kultwerks blicken lässt.

Die offizielle Jubiläumsausgabe lässt Sammler- und Fanherzen höherschlagen, denn erstmals wird der legendäre Passierschein A 38 der Ausgabe beiliegen. Neben der opulent illustrierten Geschichte enthält der Band außerdem ein 16-seitiges, exklusives Making-of zum Film. Leserinnen und Leser erhalten darin faszinierende Einblicke in die Arbeit der legendären Studios Idéfix, seltene Skizzen, Original-Entwürfe von Albert Uderzo sowie Anekdoten über die Entstehung des Films.

Asterix-Verleger Wolf Stegmaier blickt zurück: "Mit über 7,1 Millionen Besucherinnen und Besuchern allein in Deutschland avancierte "Asterix erobert Rom" zum erfolgreichsten Asterix-Kinofilm aller Zeiten im deutschsprachigen Raum. Dank des extravaganten Humors brannte sich dieser Film dauerhaft in das kollektive Popkultur-Gedächtnis ein und erfreut sich damit noch heute großer Beliebtheit und Relevanz."

Als "Asterix erobert Rom" 1976 in die Kinos kam, war es eine Besonderheit: Erstmals basierte der Film nicht auf einem bereits erschienenen Comic-Album. René Goscinny und Albert Uderzo entwickelten die 12 Prüfungen, die Julius Cäsar den unbeugsamen Galliern auferlegte, eigens für die große Leinwand. Vom Wettlauf mit Merinos aus Marathon, über das Krokodilbecken bis hin zum bürokratischen Albtraum des Passierscheins A 38 - die Geschichte sprüht vor zeitlosem Witz und genialer Gesellschaftssatire.

2027 geht es mit Studiocanal zusammen mit Asterix, Obelix und Idefix ab dem 14. Januar 2027 für das große Asterix Kino-Festival zurück in die deutschen Kinos. Die ersten drei Filmabenteuer "Asterix - Der Gallier", "Asterix und Kleopatra" und "Asterix erobert Rom" wurden einst für das Kino geschaffen und können ab dann von Kinofans in liebevoll restaurierten Fassungen erneut oder erstmals im Kino entdeckt werden. Der Trailer zum Asterix Kino-Festival ist ab sofort überall abrufbar.

Ab sofort ist die illustrierte Sonderausgabe "Asterix erobert Rom" als gebundene Ausgabe im Handel und online im www.egmont-shop.de erhältlich (ISBN: 978-3-7704-1219-8, HC: EUR 17,00 EUA 17,50 SFR 24,50, passend zum Jubiläum ab 20. Oktober die Softcover Ausgabe. (EUR: 9,99 EUA 10,50 SFR 16,50)

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