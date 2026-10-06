„Wienleben!“ im Oktober: Große Bühnen, starke Ideen und junge Perspektiven

Wien (OTS) -

Die neue Folge der monatlichen TV-Sendung „Wienleben!“ ist am Mittwoch, dem 7. Oktober um 18:00 Uhr auf W24 zu sehen. Nach der Ausstrahlung im Fernsehen ist „Wienleben!“ auch online unter www.w24.at/Sendungen-A-Z/Wienleben und www.wienholding.tv abrufbar. Durch die Sendung führt TV-Moderator Rebin Showkat.

„Die Schöne und das Biest“ begeistert im Raimund Theater

Mit Disneys „Die Schöne und das Biest“ feierte die neue Produktion der Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, Premiere im Raimund Theater. Die Neuinszenierung begeistert mit aufwendiger Ausstattung, spektakulärer Bühnentechnik und hochkarätiger Besetzung.

Musicalfest zum Saisonauftakt im Raimund Theater

Zum Saisonstart luden die Vereinigten Bühnen Wien zum Musicalfest „WE ARE MUSICAL“ im und um das Raimund Theater und gaben Einblicke in die neue Saison.

Ausstellung „Heimatlos“ im Jüdischen Museum Wien eröffnet

Die Ausstellung „Heimatlos. Wiener Juden im Exil“ im Museum Judenplatz beleuchtet die Lebenswege jener Wiener Jüdinnen und Juden, die ab 1938 fliehen mussten. Briefe, Fotografien und Erinnerungsstücke erzählen von Verlust und Neubeginn.

DDSG: Business an Bord der MS Vienna

Unter dem Motto „Connecting Horizons – Where Business Meets the Danube“ lud die DDSG Blue Danube, ein Unternehmen, an dem die Wien Holding beteiligt ist, zum Netzwerk-Event an Bord der MS Vienna. Im Mittelpunkt standen Austausch, neue Kontakte und aktuelle Entwicklungen.

Kunstschau auf dem Otto Wagner Areal

Mehr als 130 Ausstellende verwandelten das Otto Wagner Areal bei der PARALLEL Vienna in einen Treffpunkt für zeitgenössische Kunst. Das derzeit von der Wien Holding-Tochter WSE Wiener Standortentwicklung revitalisierte Gelände bot dafür eine außergewöhnliche Kulisse.

Vielfältiger Einsatz von KI in der Stadt Wien

Beim 3. KI-Use-Case-Tag der Stadt Wien im „das forum“ der Urban Innovation Vienna (UIV), einem Unternehmen der Wien Holding, lernten rund 100 Teilnehmer*innen konkrete KI-Anwendungen aus der Wiener Stadtverwaltung kennen.

move.ON: Jugend gestaltet Zukunft

Bei der move.ON-Veranstaltung „Jugend – übernehmt die Stadt“ diskutierten junge Menschen und Expert*innen in der von der Wien Holding Sport GmbH betriebenen Sport Arena Wien darüber, wie Jugendliche Wien mitgestalten können und welche Perspektiven ihnen die Stadt bietet.

Pressefotos:

Das Foto zur Aussendung ist im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.