Merkur Versicherung schließt Verschmelzung ab und stärkt Position als Personenversicherer

Graz | Salzburg (OTS) -

Mit der Verschmelzung der Merkur Lebensversicherung und der Merkur Versicherung findet ein seit 2021 laufender Integrationsprozess seinen Abschluss. Die Merkur Gruppe vereint damit ihre Kompetenzen in der Lebens- und Krankenversicherung in einer Organisation und stärkt ihre Position als umfassender Personenversicherer. Das gebündelte Know-how und die langjährige Erfahrung beider Gesellschaften bilden zugleich eine starke Grundlage für die weitere Entwicklung des Kerngeschäfts.

„Mit dem erfolgreichen Abschluss der Verschmelzung beginnt nun die nächste Phase: Wir wollen die Potenziale des Zusammenschlusses konsequent nutzen und daraus nachhaltigen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden sowie für unser Unternehmen schaffen. Gleichzeitig gilt es, die wirtschaftlichen Synergien Schritt für Schritt zu heben und die gemeinsame Organisation effizient für die Zukunft aufzustellen“, so der Gesamtvorstand der Merkur Versicherung.

Ein Unternehmen, eine Marke

Als die Merkur Versicherung im Dezember 2021 die Übernahme der NÜRNBERGER Versicherung Österreich ankündigte, war die strategische Zielsetzung klar: Das Know-how im Bereich der Lebensversicherung sollte die Positionierung der Merkur Versicherung als umfassender Personenversicherer stärken. Nach der behördlichen Zustimmung wurde der Erwerb im April 2022 abgeschlossen. Im Herbst desselben Jahres erfolgte mit der Umbenennung in Merkur Lebensversicherung AG auch der sichtbare Schritt in Richtung einer gemeinsamen Marke.

Der Standort in Salzburg entwickelte sich seither innerhalb der Merkur Gruppe zum Lebensversicherungs-Hub und brachte langjähriges Know-how und Kompetenz in der Alters- und Risikovorsorge in die Organisation ein. 2025 erzielte die Merkur Lebensversicherung ein Prämienvolumen von 132,3 Millionen Euro und leistete damit einen wesentlichen Beitrag zum Lebensversicherungsgeschäft der Merkur Gruppe.

Was bleibt, was sich weiterentwickelt

Für Kundinnen und Kunden sowie Vertriebspartnerinnen und -partner bringt die Verschmelzung vor allem Kontinuität. Der persönliche Austausch, die Betreuung sowie der Anspruch an Verlässlichkeit und Servicequalität bleiben zentrale Bestandteile der Zusammenarbeit. Ziel ist es, das über viele Jahre gewachsene Vertrauen zu bestätigen und die Zusammenarbeit konsequent weiterzuentwickeln.

„Das, worauf sich unsere Kundinnen und Kunden sowie unsere Vertriebspartnerinnen und -partner verlassen, bleibt bestehen: der persönliche Austausch, die Menschen, die mit ihnen nach Lösungen suchen, und unser Anspruch, mit derselben Verlässlichkeit und Servicequalität zur Seite zu stehen.“

Fundament gestärkt

Auch die technischen Voraussetzungen für die Zusammenführung wurden in den vergangenen Jahren geschaffen. Die wesentlichen IT-Systeme beider Gesellschaften wurden sukzessive harmonisiert und auf eine gemeinsame Basis gestellt. Damit wurde ein wichtiger operativer Grundstein gelegt.

„Wir haben mit der Verschmelzung unser Fundament noch stabiler gemacht, und das war nur möglich, weil alle mitgebaut haben. Wir schreiben eine Geschichte fort, die sich immer schon durch eines ausgezeichnet hat: Kontinuität und Verlässlichkeit“, ergänzt der Gesamtvorstand. „Es sind zwei Pioniere im Kranken- und Lebensversicherungsbereich zusammengekommen, um eines zu bewirken: einen spürbaren Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden sowie Vertriebspartnerinnen und -partner.“

Über die Merkur Gruppe

Die Merkur Versicherung AG ist eine österreichische Versicherungsgesellschaft mit Sitz in Graz. Als zweitgrößter privater Krankenversicherer Österreichs und mit der Erfahrung aus 228 Jahren Unternehmensgeschichte stellt die Traditionsversicherung das Wunder Mensch und dessen Absicherung in den Mittelpunkt ihres unternehmerischen Denkens und Handelns. Die Merkur Gruppe ist in Österreich, Italien und Südosteuropa im Jahresschnitt mit 1.796 Mitarbeitenden aktiv. Im Geschäftsjahr 2025 übertraf das Gesamtprämienvolumen der Gruppe mit 1.001 Millionen Euro erstmals die Milliardenmarke. Seit 2020 befindet sich der Konzernsitz im Merkur Campus in Graz. Anfang Oktober 2026 ist die Merkur Lebensversicherung mit der Merkur Versicherung verschmolzen und stärkt somit die Position als umfassender Personenversicherer. Der Standort in Salzburg fungiert als zentraler Lebensversicherungs-Hub.