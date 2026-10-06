Aviso: TSA eröffnet neues Stanzzentrum in Wiener Neudorf am 15.10.2026 um 16:00 Uhr

Wiener Neudorf (OTS) -

Traktionssysteme Austria (TSA) eröffnet am Donnerstag, 15. Oktober 2026, sein neues Stanzzentrum. Mit einer Investition von rund 9,5 Millionen Euro baut der international führende Hersteller elektromechanischer Antriebe seine Produktion weiter aus und stärkt den Standort Österreich.

Bei der feierlichen Eröffnung sprechen Robert Tencl und Harold Schmidt, Geschäftsführer von Traktionssysteme Austria, Staatssekretärin Elisabeth Zehetner sowie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Im Anschluss erfolgt die symbolische Eröffnung des neuen Stanzzentrums.

Termin & Ort

Donnerstag, 15. Oktober 2026, 16:00 Uhr (Eintreffen ab 15:45 Uhr)

(Eintreffen ab 15:45 Uhr) Traktionssysteme Austria, Werk 3a

Im Felberbrunn 10

2340 Mödling

(gegenüber dem TSA-Hauptstandort, Brown-Boveri-Straße 1, 2351 Wiener Neudorf)

9,5 Millionen Euro für den Produktionsstandort Wiener Neudorf

Mit dem neuen Stanzzentrum bündelt TSA zentrale Stanz- und Umformprozesse am Standort und schafft die Voraussetzungen für eine effizientere und flexiblere Fertigung. Im Fokus stehen Automatisierung, Präzision und eine höhere Fertigungstiefe. Das neue Werk ist zugleich ein weiterer Schritt in der langfristigen Entwicklung der TSA-City in Wiener Neudorf.

TSA beschäftigt am Standort derzeit mehr als 450 Mitarbeiter. Bis 2030 soll die Zahl auf rund 550 Beschäftigte steigen.

Hinweise für Journalist:innen

Im Anschluss an die Eröffnung bestehen Foto- und O-Ton-Möglichkeiten mit den Teilnehmer:innen sowie die Möglichkeit für einen Einblick in das neue Stanzzentrum und die Produktion.

Anmeldung:

Bitte um Anmeldung unter [email protected] bis 12. Oktober 2026.

Parkmöglichkeiten stehen beim TSA-Hauptstandort (Brown-Boveri-Straße 1, 2351 Wiener Neudorf) zur Verfügung.

TSA: Eröffnung Stanzzentrum in Wiener Neudorf

Datum: 15.10.2026, 16:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Traktionssysteme Austria, Werk 3a

Im Felberbrunn 10

2340 Mödling

Österreich